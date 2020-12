Barça - Joan Laporta charge le Real Madrid : "C'est évident qu'ils sont favorisés"

En pleine campagne, le candidat à la présidence du FC Barcelone s'en est pris au Real Madrid, qu'il estime être avantagé par les arbitres espagnols.

Président du entre 2003 et 2010, Joan Laporta prépare son retour. Fin novembre, l'Espagnol a présenté son nouveau projet aux médias, lui qui rêve de retrouver un poste qu'il avait quitté malgré lui. Ambitieux et très apprécié en Catalogne, il sera bien candidat lors des élections le 24 janvier prochain.

Le président qui a remporté le premier triplé de l'histoire de Barcelone fait donc campagne ces dernières semaines. S'il a longuement évoqué la situation de Lionel Messi, Joan Laporta a aussi affiché le désir de renouer avec le jeu à la barcelonaise. Un jeu basé sur le plaisir, censé faire plaisir aux joueurs qui le développent mais aussi aux spectateurs, frustrés ces derniers mois. Mais l'Espagnol ne s'arrête pas là. Ce mardi, il s'est aussi fendu d'une attaque à l'égard du .

"La du confinement, c'était un scandale"

En effet, alors qu'il avait déjà créé la polémique avec une immense pancarte à son effigie dans le coeur de la capitale espagnole, Joan Laporta a cette fois jugé que l'éternel rival du FC Barcelone est avantagé par les arbitres de la , faisant référence à la main non sifflée de Sergio Ramos face à Eibar (1-3).





L'article continue ci-dessous

"Il me semble que c'est une main grosse comme un château. C'est un penalty, nous l'avons tous vue et nous en avons assez de les voir être accordés à d'autres équipes. Je n'aime pas le VAR, il enlève de l'authenticité au jeu. Je n'ai pas l'habitude de célébrer des buts de façon interrompue. Et puis, quand ils affichent les lignes colorées... vert, rouge, il va vraiment falloir m'expliquer. Je vais parler au VAR et au président de la FEF. J'ai le sentiment qu'il vaut mieux qu'ils tracent des lignes blanches, et nous saurons à qui elles s'adressent", a ainsi pesté le candidat à la présidence, prenant clairement position sur un sujet brûlant en Espagne.

À lire aussi - OFFICIEL, Iker Casillas intègre l'organigramme du Real Madrid

"Ils ne peuvent se plaindre de rien, puisqu'on leur a offert beaucoup de matchs dans la dernière Liga. La Liga du confinement, c'était un scandale. Toujours par un millimètre on leur donnait la raison (...) Je ne vois pas de quoi ils peuvent se plaindre. C'est évident qu'ils sont favorisés", a ensuite ajouté Joan Laporta. Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir, mais que devraient apprécier les supporters du Barça, lassés par l'apathie de l'actuelle direction.