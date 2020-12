OFFICIEL - Iker Casillas intègre l'organigramme du Real Madrid

Le retour d'Iker Casillas au Real a été officialisé ce mardi. L'ancien portier arrive en tant qu'assistant du directeur général de la Fondation.

"Le plus important, c'est le chemin parcouru et les gens qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène. Avec du travail et des efforts, je pense pouvoir dire que c'était un chemin et une destination de rêve". C'est avec ces mots qu'Iker Casillas avait annoncé la fin de sa carrière, le 4 août dernier.

Plus tard, Iker Casillas évoquait un éventuel retour à Madrid, affirmant que Florentino Perez lui avait proposé d'intégrer l'organigramme du club. "Ma relation avec Florentino s'est apaisée après deux ou trois ans et il m'a dit que je vais être ici, au . Aujourd'hui, on discute parce que le Real Madrid est mon chez moi, c'est ma vie. Il y a peu de temps, Florentino m'a appelé pour me faire une offre et quand il s'agit du Real, on discute", avait-il révélé.

Casillas devient l'assistant du directeur général de la Fondation

Ce mardi, ce qui n'était qu'un projet de collaboration est devenu réalité. En effet, plus de cinq ans après son départ, le retour d'Iker Casillas à la Maison Blanche a été officialisé dans la matinée. Il intègre à compter de ce jour l'organigramme du club en tant qu'assistant du directeur général de la Fondation.



Newcastle - Saint-Maximin dément souffrir du Covid-19

"Le Real Madrid C. F. annonce qu'Iker Casillas rejoint la Fondation Real Madrid en tant qu'assistant du directeur général. Iker Casillas est une légende du Real Madrid, il représente les valeurs de notre club et il est le meilleur gardien de but de notre histoire. (...) Pour le Real Madrid, c'est un honneur de recevoir l'un de ses grands capitaines chez lui", a communiqué la Maison Blanche. Après Zinédine Zidane au poste d'entraîneur, le Champion d' s'entoure de ses anciennes gloires.