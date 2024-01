Barça : De Jong évoque la stat de la honte

Le FC Barcelone a connu une période difficile, commentée par Frenkie de Jong.

Le FC Barcelone a enchaîné trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues, en battant Osasuna 2-0 en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne à Riyad. Cette victoire ouvre la voie à un Clasico en finale dimanche, au cours duquel les Catalans tenteront d'enchaîner deux succès consécutifs dans la compétition.

Le FC Barcelone a connu une période difficile, même si certains signes indiquent que les choses vont dans la bonne direction. En témoigne le fait qu'ils ont remporté un match par plus de deux buts d'écart pour la première fois depuis septembre (5-0 contre le Royal Antwerp). Frenkie de Jong a abordé cette statistique lors de son entretien avec les médias après le match, via Marca.

"C'était un problème, cela faisait longtemps que nous n'avions pas gagné par plus d'un but d'écart. En fin de compte, il s'agit de gagner et de bien jouer. Nous avons fait un match sérieux, la première mi-temps n'a pas été très bonne, mais la seconde a été meilleure".

En ce qui concerne la finale, Barcelone dispose d'un jour de repos en moins par rapport au Real Madrid, mais de Jong estime que cela ne posera pas de problème.

"Il y a deux jours, c'est plus qu'il n'en faut. Nous n'avons pas à voyager, nous n'avons pas joué de prolongations. Nous serons prêts.

Si le FC Barcelone parvient à remporter la Supercoupe d'Espagne, cela pourrait sans aucun doute marquer un tournant dans sa saison, qui était jusqu'à présent en difficulté. Cependant, le Real Madrid constituera certainement le test le plus sévère de tous.