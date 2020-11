Barça - City toujours sur Messi ? Tebas monte au créneau

L’été dernier, Messi a été proche de quitter le . Finalement, et en raison du véto mis par ses responsables, il s’est ravisé et a décidé de rester. Mais, l’histoire pourrait cependant se répéter l’année prochaine puisque l’Argentin sera en fin de contrat avec les Blaugrana. Une aubaine pour ses courtisans ?

Un départ de Messi, c’est la hantise de tous les socios blaugrana. Et pour que ce scénario n’arrive pas, de nombreuses voix s'élèvent ces dernières semaines. Dernière en date ? Celle de Javier Tevas, président de la , jamais le dernier à défendre les intérêts du football ibérique par l'intermédiaire de sorties médiatiques musclées.

Selon lui, , considéré comme le grand favori pour accueillir l'international argentin, ne respecte pas les règles imposées par l'UEFA. "Le seul club en qui parle de recruter Messi, c'est Manchester City. Je suis inquiet car City, toujours en dehors des règles, peut parvenir à recruter un joueur en trouvant des failles aux règles de l'UEFA. Je ne suis pas le seul à me plaindre de ça. Jürgen Klopp et José Mourinho aussi", a ainsi pesté Javier Tebas, lors d'une conférence de presse organisée mardi.

