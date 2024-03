PSG, Xavi Simons sème le doute sur son avenir

Prêté par le PSG, Xavi Simons a émis le doute sur son avenir, lundi.

Revenu au Paris Saint-Germain l’été dernier, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Comme lors de son passage au PSV Eindhoven, l’international néerlandais fait sensation en Allemagne avec notamment 8 buts et 10 passes décisives en 32 matchs. Des statistiques impressionnantes qui ont incité Luis Enrique et le PSG à le rapatrier l’été prochain. Mais Xavi Simons n’est pas encore sûr de rester dans la capitale française.

Xavi Simons de retour au PSG

Une chose est certaine, Xavi Simons va faire son retour au PSG au terme de son prêt l’été prochain. La nouvelle a d’ailleurs été confirmée par Leipzig il y a quelques semaines. « Xavi retournera au PSG à la fin de la saison. Ce n’est pas un prêt de 18 mois. On aura la possibilité de proposer un nouveau prêt la saison prochaine, mais je ne suis pas optimiste. Cela dépendra de Paris et de ce qu’ils veulent faire après la saga Mbappé », déclarait le directeur sportif du club allemand, Rouven Schröder, au micro de Sky Deutschland.

Getty

Comme l’a révélé ce dernier, le RB Leipzig essaiera de formuler une nouvelle offre au PSG pour Xavi Simons. Ainsi, le joueur est partagé entre poursuivre son aventure outre-Rhin ou revenir dans la capitale française et s’y imposer.

Xavi Simons évasif sur son avenir

Le départ de Kylian Mbappé l’été prochain devrait libérer une place à Xavi Simons qui pourrait enfin s’imposer sous le maillot du club francilien. En plus, Luis Enrique souhaite avoir le joueur, passé par la Masia du Barça, sous ses ordres. Cependant, Xavi Simons ne pense pas, pour le moment, à un retour dans la capitale française.

« Je me concentre maintenant aussi vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent, et mon présent, c’est Leipzig. Nous avons maintenant des matchs importants qui nous attendent, et puis il y aura le championnat d’Europe en juin. Ce n’est donc pas encore le moment de penser à l’année prochaine. Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici », a confié le Batave dans un entretien accordé à Kicker.