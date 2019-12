Ballon d'Or, Jorge Mendes crie à l'injustice pour Cristiano Ronaldo l'an dernier

L'agent de l'attaquant de la Juventus considère que le Portugais aurait dû gagner contre Luka Modric.

L'attribution du Ballon d'Or fait de plus en plus polémique ces dernières années. Et elle a été relancé cette année après la victoire de Lionel Messi. Les trophées collectifs sont-ils le critère majeur ou bien ce sont les performances individuelles ? Personne n'est réellement en mesure de répondre à cela. Une chose est sûre, si Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2019, beaucoup ne comprennent pas qu'avec les mêmes critères de jugement, Cristiano Ronaldo, qui avait fait une saison quasiment similaire sur le plan statistique l'an dernier, ne l'ai pas remporté en 2018 au profit de Luka Modric.

Certains avancent que c'est un coup du . En quittant les Merengue pour la , l'international portugais aurait considérablement réduit ses chances de se voir remporter un sixième Ballon d'Or en 2018 et c'est finalement un joueur du Real Madrid qui l'a emporté. En marge de la cérémonie de Tuttosport, journal sportif italien, lors de laquelle il a été élu comme le meilleur représentant de joueurs en Europe, Jorge Mendes a dénoncé une injustice envers Cristiano Ronaldo et en accusant le Real Madrid d'être responsable.

"CR7, le meilleur joueur de l'histoire"

"Cristiano Ronaldo méritait de gagner au moins une fois le Ballon d’Or ces deux dernières années. S’il était encore au Real Madrid aujourd’hui, il l’aurait gagné. Mais je pense qu’il peut le remporter l’an prochain. Pour moi, c’est une injustice. Ronaldo a gagné la Ligue des Nations, c’est un champion. Mais il sait ce qu’il doit faire et on verra ce qu’il se passera en 2020", a expliqué le célèbre agent portugais de l'attaquant de la Juventus.

En sous-entendant cela, Jorge Mendes, qui connaît bien le milieu du football étant considéré comme le plus grand agent actuellement, donne un peu plus de poids à la thèse du lobby madrilène en faveur de ses joueurs et par conséquent à l'influence du club espagnol sur le résultat en 2018 en faveur de son milieu de terrain croate. Jorge Mendes a également profité de l'occasion pour encenser son poulain le plus célèbre.

"Cristiano est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football mondial. Le avant Cristiano n'avait rien gagné. Avec Cristiano, il a remporté l'Euro (en 2016, ndlr), la Ligue des Nations, et a été finaliste de l'Euro 2004. Il a transformé le football mondial. Quand vous parlez du Portugal, vous parlez d'un petit pays qui a tout changé avec Cristiano. Il est arrivé au Real Madrid en 2009. Il est arrivé lorsque Barcelone était la meilleure équipe de l'histoire, avec la structure de l'équipe espagnole. L' était champion du monde et double championne d'Europe. Cristiano a tout changé. Il a remporté la Ligue des Champions quatre fois. C'est est impossible de comparer un joueur avec Cristiano", a conclu Jorge Mendes.