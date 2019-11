La star de Liverpool Alisson élu meilleur gardien de 2019

Le Brésilien est l'unique gardien nommé dans le Goal 50 cette année. Le classement dévoilera les meilleurs joueurs et joueuses de la saison 2018-19.

Alisson et Ederson s'affronteront en à Anfield ce week-end, mais le gardien de but de a déjà gagné contre son homologue de dans le Goal 50.



Alisson est le seul gardien masculin à figurer dans la liste des meilleurs joueurs du monde cette année, ce qui sougline précisément pourquoi ce joueur de 27 ans est le numéro 1 brésilien devant Ederson.



Ederson, dernier rempart de City, espère être en état d'affronter son compatriote ce dimanche malgré une blessure mineure contre l' mercredi soir. Il a remporté plus de trophées qu'Alisson au cours des 12 derniers mois, après avoir aidé l'équipe de Pep Guardiola à enregistrer un triplé national en 2018-19 et à battre ensuite Liverpool aux tirs au but dans le Community Shield cette saison.



Cependant, après être arrivé en provenance de la Roma pour un montant record pour un gardien l'été dernier, Alisson a joué un rôle crucial dans la transformation de la défense de Liverpool qui a fait des Reds une arrière-garde imprenable en Premier League.



Bien que les hommes de Klopp aient terminé à un point du champion en titre dans une course captivante en Premier League, ils ont été sacrés championsd'Europe en battant en finale de la Ligue des Champions, un sacre où Alisson a joué un rôle clé, notamment dans cette finale remportée 2-0 à Madrid.



Le produit de l'académie de l'Internacional est ensuite revenu au , où il n'a concédé qu'un seul but en six apparitions alors que le Selecao revendiquait la Copa America chez lui.



Alisson est également en lice pour remporter le trophée masculin du Goal 50 cette année, aux côtés de ses coéquipiers des Reds, Virgil van Dijk, Sadio Mané et Mohamed Salah, ainsi que du duo de superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

L'édition 2019 du trophée est composée d'hommes et de femmes pour la première fois. Les joueurs et joueuses sont réparties dans deux classements de 25 éléments, qui seront dévoilés intégralement le mardi 12 novembre.



Les rédacteurs en chef et les correspondants des 42 éditions de Goal dans le monde entier ont voté en fonction de la constance de chaque candidat, de ses performances dans le jeu, de l'héritage footballistique qu'il laisse et de ses succès en club et en sélection.



Nous savons maintenant qu'Alisson est le seul gardien de but masculin à avoir été sé, mais nous ne connaîtrons pas les vainqueurs du classement général avant mardi, lorsque le reste des résultats sera publié.



Comme toujours, il y aura beaucoup à débattre, alors ne le manquez pas !