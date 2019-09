Un trophée pour le meilleur gardien décerné lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or

À partir de cette année, France Football se chargera de récompenser le meilleur portier de l’année à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or.

Aucun gardien n’a été récompensé lors de la cérémonie du Ballon d’Or depuis 1963 et le sacre du Soviétique Lev Yachine. Une anomalie que l’hebdomadaire Football a jugé bon de corriger. À partir de cette année, il y aura un prix pour le meilleur portier du monde, indépendamment de sa place au classement global de la prestigieuse distinction individuelle.

Yachine, qui n’a connu qu’un seul club durant toute sa carrière ( ) et qui a hissé haut les couleurs de l'URSS, est décédé en 1990 à l’âge de 60 ans. Il était connu pour son style atypique et son surnom, l’Araignée noire.

France Football créé le Trophée Yachine de meilleur gardien du monde https://t.co/eAnBK5KfQj — france football (@francefootball) September 19, 2019

FF a annoncé cette nouvelle ce jeudi sur son site internet, et a justifié cette révolution de manière suivante : « Dans l'histoire du ballon rond, le poste de gardien de but a évidemment toujours été à part. Souvent, si ce n'est trop souvent mis à l'ombre des joueurs de champ et des stars offensives. C'est ainsi que pour retrouver de la lumière, France Football, au cœur de sa famille Ballon d'Or, a décidé de créer un nouveau trophée spécialement consacré aux gardiens de but : le Trophée Yachine ».

Au XXIe siècle, le gardien qui s’est le plus rapproché d’un sacre au Ballon d’Or c’est Gianluigi Buffon en 2006. Il avait terminé 2e derrière son compatriote Fabio Cannavaro.

Comme pour le trophée Raymond Kopa, créé l’année dernière, il y aura dix nommés pour le prix Yachine. La liste sera divulguée le 21 octobre, en même temps que les prétendants pour le BO.