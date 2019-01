Baghdad Bounedjah élu meilleur joueur algérien 2018

L'attaquant d'Al- Sadd, Baghdad Bounedjah, a été désigné lundi meilleur joueur algérien de l'année.

Le successeur de Fawzi Ghoulam au palmarès du Ballon d'Or algérien est connu. Il s'agit de Baghdad Bounedjah, le prolifique avant-centre de la formation qatarie d'Al-Sadd et de la sélection des Fennecs. Le joueur a reçu son prix, décerné par le groupe Le Buteur-El Heddaf, à l'occasion d'une grande cérémonie organisée ce lundi soir à la Maison d'Opéra d'Alger et en présence du gratin du football algérien.

Bounedjah est récompensé pour son exceptionnelle année 2018. Une année qui l'a vu empiler 58 buts, toutes compétitions confondues. Personne n'a fait mieux dans le monde, ce qui situe la portée de cet accomplissement. Avec 53 réalisations réussies en club, il a terminé meilleur buteur du championnat qatari mais aussi de la Ligue des Champions asiatique. Et il est le premier algérien à s'offrir cette distinction dans les deux compétitions.

À vingt-sept ans, Bounedjah connait la consécration sur le plan personnel. Et c'est amplement mérité pour un joueur qui a dû longtemps batailler pour être reconnu à sa juste valeur. N'ayant évolué que deux saisons dans le championnat local, et au sein d'une formation de seconde zone (USM El-Harrach), il a suscité autant de réserves que de promesses à ses débuts. Son passage réussi à l'ES Sahel (2013/25) a ensuite lancé sa carrière, mais pas suffisamment pour en faire un jouer régulier en sélection. Par ailleurs, son départ pour Al-Sadd à un âge où la plupart des attaquants talentueux cherchent à se tester en Europe lui ont aussi valu des critiques et des remarques concernant son supposé manque d'ambition sportive.

Au Qatar, Bounedjah a cependant su mettre tout le monde d'accord. En deux saisons et demie, il a énormément progressé jusqu'à devenir un vrai serial buteur. Il impressionne autant par son efficacité que par sa régularité. Impérial avec sa formation qatarie, il ne lui restait plus qu'à s'imposer en sélection. Dans cette optique, les planètes se sont alignées en 2018 avec sa propre montée en puissance, la méforme et les blessures de ses concurrents (Slimani et Soudani) ainsi que la nomination au poste de sélectionneur de Djamel Belmadi, un coach qui connait parfaitement ses qualités et son profil.

Baghdad #Bounedjah reçoit le Ballon d'Or algérien pour conclure une cérémonie réussie. (Par @BeneddraNaim) pic.twitter.com/WpDJHAv4wq — Goal France (@GoalFrance) 14 janvier 2019

L'année qui vient de s'écouler a donc été exceptionnelle pour Bounedjah et ce titre du Ballon d'Or algérien, qui le place aux côtés de très grands noms tels que Karim Ziani, Riyad Mahrez ou Yacine Brahimi, le consacre définitivement comme un joueur hors pair.

L'intéressé va désormais pleinement savourer ce trophée en compagnie de ses proches. Mais, à en juger par les déclarations qu'il a tenues après avoir reçu le Ballon d'Or des mains de Roberto Carlos, il est déjà tourné vers la suite. Tout en se disant "ému" et "fier" de cette distinction, il a exprimé son désir de poursuivre sur sa lancée et de se montrer encore plus performant en 2019. Cela tombe bien, l'année en question lui réserve plusieurs échéances et challenges excitants, dont la CAN en Egypte. Remplaçant durant celle de 2017, il aura assurément la possibilité de séduire définitivement tous les observateurs étrangers, de la même manière qu'il a retourné l'opinion dans son pays.

Bounedjah n'a pas été le seul à repartir avec un trophée à l'issue de cette cérémonie organisée par le principal quotidien sportif algérien. D'autres récompenses ont aussi été distribuées durant les deux heures qu'a duré l'évènement. Des légendes locales telles que Cerbah, Benchikh, Saifi ou encore Djebbour sont aussi venues assister à cette fête, de même qu'un grand nombre de personnalités publiques ou politiques algériennes.

Palmarès du Ballon d'Or algérien 2018

Meilleur joueur algérien de l'année : Baghdad Bounedjah

Meilleur joueur local : Abderrahmane Oumeziane

Meilleur joueur étranger : Ibrahim Amada

Meilleure équipe algérienne de l'année : CS Constantine

Meilleur gardien algérien de l'année : Mustapha Zeghba

Meilleur entraineur : Djamel Belmadi, Abdelkader Amrani, Cherif El Ouazzani et Dziri Bilel

Soulier d'or du meilleur buteur national : Oussama Darfalou (ex-USMA)

Meilleur public de l'année : JS Kabylie

Prix d'honneur pour l'ensemble d'une carrière : Moussa Saïb

Meilleur espoir de la L1 algérienne : Hichem Boudaoui (Paradou)

Meilleur joueur étranger : Samuel Amada (MC Alger)

Distinction honorifique : Issad Bourahli

Naïm Beneddra à Alger