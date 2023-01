Azzedine Ounahi va-t-il mettre le cap sur l'Italie?

Très courtisé à la suite de son excellente Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi pourrait rejoindre l'Italie.

Véritable révélation de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi est au centre de toutes les convoitises. Arrivé en juillet 2021, le milieu de terrain pourrait déjà quitter la Ligue 1 Uber Eats. Et si les clubs intéressés sont légions, c'est Naples qui semble avoir pris de l'avance sur ses concurrents.

La Serie A comme destination, mais seulement à l'été?

Angers sait qu'il lui sera compliqué de conserver son joyau, mais le club est intelligent : pas de précipitation en vue, on prendra le temps qu'il faudra pour vendre Ounahi dont le contrat court jusqu'en 2026. Le milieu marocain ne devrait donc pas quitter la Loire durant les premiers jours de janvier. Mais les offres commencent à arriver et des rendez-vous ont été fixés avec plusieurs clubs durant la semaine.

Dans ce dossier, les prétendants sont nombreux. Mais c'est vers l'Italie que penche la balance puisque Naples aurait concrètement avancé dans ses discussions avec les dirigeants d'Angers. En plus d'une belle somme, ils sont prêts à accepter la volonté du club angevin de conserver Ounahi jusqu'à la fin de la saison.

Qui pour contester?

En plus des Napolitains, les Anglais de Leicester se sont montrés intéressés depuis plusieurs semaines déjà. Leur statut de « club tremplin » vers le top de la Premier League est un argument certain. Côté français, l'OM s'est positionné mais le club est dans une situation d'attente : pour espérer transférer, le club phocéen doit avant tout réussir à vendre. En Espagne, l'ambitieux club d'Almeria et sa politique de recrutement de jeunes pépites dispose également d'un projet intéressant. Sous pavillon saoudien, il jouit surtout d'une manne financière importante. Mais sera-ce suffisant?