Auxerre-PSG : pourquoi Kays Ruiz n'a pas rebondi avec l'AJA

Formé au PSG et passé par le FC Barcelone, le jeune milieu de terrain n'a pas réussi à rebondir à l'AJA qui ne compte plus sur lui.

Ce dimanche face au PSG, Kays Ruiz ne retrouvera pas ses anciens partenaires. Grande promesse parisienne de la génération 2002 et dossier importantissime aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi à son arrivée au centre de formation, le milieu de terrain avait choisi de faire ses valises il y a deux ans.





Parti libre, il retrouvait le FC Barcelone où il avait évolué plus jeune. Mais en Espagne, l’aventure s’est arrêtée au bout d’un an passé en réserve, avant un rebond à Auxerre qui devrait lui aussi tourner court malgré des débuts qui pouvaient laisser entrevoir une tout autre issue.

« Il faisait des différences en jeunes mais n’a pas évolué depuis »

Recruté au début du mercato estival 2022, ses premiers pas en Bourgogne semblaient plutôt positifs. Jean-Marc Furlan, à l’origine de sa venue (contrat jusqu'en 2025), avait senti en lui un garçon revanchard et appréciait sa polyvalence, même si en interne le profil du joueur ne faisait pas totalement l’unanimité. « Je suis très positif par rapport à ce que je vois au quotidien », affirmait le technicien qui l’avait fait participer aux matchs amicaux du club en début de saison.





Fin août, Kays Ruiz démarrait même contre Lyon et connaissait ses premières minutes en tant que titulaire en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Ses premières mais aussi ses dernières. Comment expliquer qu’il est complètement disparu des radars avec pour seules minutes de jeu un match de N2 face au Canet-en-Roussillon, le 5 novembre dernier ?





Du côté d’Auxerre, on explique qu’il y a d’abord des raisons physiques et athlétiques qui ne lui permettent pas de jouer en L1. « Il faisait des différences en jeunes mais n’a pas évolué depuis », constate un proche du vestiaire. Il faut aussi regarder l’attitude à l’entraînement. De source bourguignonne, on précise d’emblée que le garçon ne se comporte pas mal, qu’il ne se la pète pas et ne « revendique rien devant ses partenaires parce qu’il a joué au PSG ou à Auxerre ».

Il ne rejouera plus avec Auxerre



Mais le constat qui revient est celui d’un joueur qui ne travaille pas assez et n’a pas envie de se faire mal lors des séances. « C’est un très bon joueur techniquement mais il se repose sur ses acquis », lâche un de ses partenaires. Une opinion que les membres du club ont pu également se forger à cause de retards à l’entraînement et même d’absences injustifiées.





Avec l’arrivée de Christophe Pélissier fin octobre, deux semaines avant la trêve liée à la Coupe du monde, Auxerre a choisi de revoir ses plans et de resserrer l’effectif autour d’éléments compétitifs et mentalement prêts pour ne par retourner en L2. Avec seulement 153 minutes dans les jambes, Ruiz n’a logiquement pas été retenu par le nouveau coach pour aller au bout de l’opération maintien et s’entraîne désormais en début de semaine avec le groupe professionnel, avant d’aller avec la National 2.





A trois journées de la fin de la L1, le milieu de terrain sait déjà qu’il ne portera plus les couleurs d’Auxerre cette saison. Et il y a de fortes chances qu’il en soit de même l’an prochain car les Bourguignons souhaitent s’en séparer.