Aulas, Leonardo et toutes les réactions après PSG - Lyon

Le PSG s'est imposé face à Lyon lors du choc du weekend en Ligue 1. Découvrez les réactions protagonistes.

Thomas Meunier (Canal+) : "C’est une question d’équilibre. A un moment donné, on s’est retrouvé acculés parce qu’ils étaient en supériorité et cela a été là le gros problème. On donne énormément et dans la gestion des efforts on peut énormément s’améliorer. Une belle performance ? C’était quand même en face, ils ont de la qualité, on ne peut pas nous enlever de leur avoir marqué quatre buts".

Leonardo (Canal+) : "Ces derniers temps, j’ai pris un peu de recul et j’ai essayé de voir comment ça se passait (autour du club). A chaque fois que le huitième de finale de la Ligue des Champions se profile, il y a le même procès. On commence à trop parler. On dit que cette équipe n’est pas prête, que la n’est pas au niveau… Que le club ne sait pas gérer ses stars. Moi je veux comprendre pourquoi ? Car on a le droit d’être content de temps en temps. L’équipe est 1e, avec 12 points d’avance, et en C1 on a fait le carton plein presque. On a un effectif incroyable. Et même la forme de nos meilleurs joueurs est au top. Pourquoi on doit à chaque fois être préoccupés quand le 8e arrive. Pourquoi doit-on stresser. Déjà, ça ne sera pas une question de vie ou de mort contre le Borussia. On joue juste un match de Ligue des Champions. Je pense que l’équipe est prête. Si on gagne, c’est bien. Sinon, tant pis, le PSG continuera à grandir. On doit sortir de tout ça (...) Il y a trop de négativité. C’est comme si on préparait une défaite. Et ça que je n’aime pas. Ça serait bien pour tout le monde qu’on sort de ça. Pour toute la , pas que pour le PSG. Dans mon travail, moi je suis content. Heureux de ce qu’on a et de l’équipe formidable qu’on possède. Quelle équipe possède d’aussi bons joueurs. Il faut profiter de ça. Je parle en général de l’atmosphère autour de l’équipe. Il faut ne plus se dire que si on perd, on est morts. On va jouer un match et on espère gagne (...) J’ai entendu des choses sur Mbappé. Sur sa personnalité. Ca me gêne. Si un joueur sort du terrain, et discute avec l’entraineur, ok… Il est fautif. On va en parler et régler ça. Mais dire que c’est un enfant gâté. Ça, je ne l’accepte pas. Parce que c’est une personne adorable, très engagée et un joueur fantastique. Qui sont les 5 meilleurs joueurs au monde pour vous ? (Réponse des consultants : Mbappé, Neymar, Ronaldo, Messi et Salah). Dans le Top 4, y a un de 35 ans, un autre de 32 ans et les deux autres ils ont 28 et 21 ans. Et ces deux-là sont chez nous. Réjouissons-nous. Je suis un directeur sportif heureux. Tant mieux. On doit profiter de ça. C’est la joie du foot. Il faut arrêter d’évoquer les problèmes".

Jean-Michel Aulas (zone mixte) : "C'est un match un peu bizarre. Je vais vous donner mon analyse de débutant dans le football : les circonstances du match ne nous ont pas aidé. On a fait 20 bonnes premières minutes puis Di Maria a contribué à jeter le trouble. On a voulu chercher haut ce PSG. En 2e mi-temps, malgré le but gag qui nous a mis dans une situation encore plus difficile, cette 2e mi-temps a été d'une autre facture. On a plus attendu le PSG, on s'est moins jetés, et on a construit un certain nombre d'occasions, dont la 3e. Ce qui est très constructif, c'est la construction de ces buts (…) Il aurait fallu que le PSG soit moins fort car cette équipe est vraiment très, très forte. Je regrette l'action de la première mi-temps. Marçal se fait expulser à Nice, c'est rouge, là c'est jaune…. Je peux simplement comparer les deux actions qui sont exactement identiques. Si le PSG avait joué à 10, évidemment ça nous aurait aidé pour mieux résister. Il nous manque un certain nombre de grands joueurs comme le PSG qui peut se permettre d'avoir un certain nombre d'absents et faire un match comme cela. Nous, il nous manquait 7 titulaires. Il faudrait avoir un petit peu moins de casse. On essaie de recruter - on a vu Karl Toko-Ekambi qui a fait une excellente prestation. On essaie aussi de faire jouer des jeunes. Il faut prendre le risque quand on sort de très bons joueurs de les faire jouer. On essaie d'être un club humain qui, à un moment donné, fait jouer ses jeunes. On est dans un contexte où il faut savoir résister. Aujourd'hui on a joué Paris qu'on rejouera en finale de la . Je pense qu'on a beaucoup appris pour jouer cette finale. L'objectif du podium s'est éloigné mais Rennes a fait match nul contre Brest. Il faut finir en boulet de canon pour se rapprocher. Si c'est le cas, on sera satisfait car on sait par ailleurs qu'on va jouer contre la et en quarts de finale de . Il y a un certain nombre de choses qui nous insupportent. On va rentrer lundi et jouer mercredi, Marseille a joué samedi (….) Si les médias jouent leur rôle qui est de déceler les anomalies, on aura un certain nombres de supporters avec nous puisqu'il y a des choses injustes".

Marco Verratti (zone mixte) : "On avait pas très bien commencé la deuxième mi-temps. On a joué contre une équipe qui a des joueurs de qualité, qui peuvent marquer à chaque instant. On a eu 15 minutes un peu comme ça et puis on est arrivés à jouer. On va s'améliorer, car il ne faut pas que ça arrive, on va travailler pour ça. Ce soir, c'était un match difficile. La célébration avec Cavani ? Il s'entraîne toujours avec le sourire, il est toujours dans le groupe. Toujours à 100%. C'est pour ça que son but nous fait plaisir. Dans une équipe comme ça, il peut y avoir des moments où tu n'es pas un titulaire fixe. Mais il faut avoir confiance en lui. Dortmund, Bien sûr qu'on est prêts. On a encore le temps. Il reste encore des matches. On arrive bien, après ce sera un match compliqué, certainement. Ce sera un 8es de finale de C1 dans un stade difficile. On va tout faire pour gagner. Moi j'ai énormément confiance en cette équipe. Ca ne veut pas dire qu'on est sûrs de remporter la Champions League, mais on a une grande équipe. Je ne vois pas d'autres équipes vraiment meilleures que nous, même si la C1, c'est toujours des matches particuliers. On est solides, il faut avoir confiance en nous".

