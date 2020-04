Aulas furieux contre Maurice après son départ surprise

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a peu goûté au fait que son directeur sportif Florian Maurice s’engage en faveur de Rennes.

Comme annoncé par nos soins il y a quelques semaines, Florian Maurice va quitter son poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais afin d’occuper la même fonction au . Tout est ficelé entre l’ancien international et le club breton et il ne manque plus que la finalisation de l’engagement. Une nouvelle qui n’a pas du tout plu à Jean-Michel Aulas.

Dans une interview donnée au Progrès, l’homme fort de l’OL a d'abord confirmé cette information. Il s’est dit ensuite « peiné » de devoir se séparer d’un atout important au sein du club. Et surtout, il est remonté par rapport à la façon dont cela s’est fait.

Aulas imaginait Maurice à Barcelone ou à Paris

JMA n’a pas aimé le fait que Maurice lui ait tourné le dos sans prévenir après tout ce qu’il a fait pour lui depuis plus de 25 ans. « Je l’ai eu comme joueur, je l’ai fait revenir par OL TV, je l’ai mis dans le grand bain au jour le jour de l’OL, il a travaillé pour le recrutement. Il était au plus profond du club, au cœur de l’institution, un endroit intime. Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que quinze jours avant, il avait démenti l’information, ça ne peut pas ne pas blesser », a indiqué le président rhodanien.

Pour finir, Aulas s’est même permis un tacle à l’adresse de son désormais ex-directeur sportif : « Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre, c’est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club ».