Mercato - Real : Benzema : "Je reviendra à Lyon"

Lors d’une interview accordée à OLTV, l’attaquant du Real Madrid a promis qu’il reviendrait à Lyon. Reste à savoir quand, et pourquoi.

Que les supporters lyonnais rangent le champagne : après la crise du coronavirus, Karim Benzema (32 ans) continuera de porter les couleurs du . Et il le fera certainement jusqu’à la fin de son contrat, en 2022, et peut-être même au-delà. Mais ensuite, la porte sera ouverte pour l’OL.

Il ne s’agit pas d’une information exclusive, mais tout simplement des propos tenus par KB9 ce vendredi sur OLTV, la chaîne officielle de son club formateur.

Benzema de retour à 34 ans ?

"Revenir à ? On me le répète souvent. Les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Après, revenir à Lyon dans l’immédiat non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas. De toute façon, je reviendrai à Lyon, que ce soit comme footballeur ou pas", a ainsi déclaré Benzema.

Si tout se passe bien, Benzema pourrait donc revenir à l’OL lorsqu’il aura soufflé ses 34 bougies, dans deux ans. Mais avant cela, l’attaquant français aura à coeur de marquer un peu plus l’histoire de la Maison Blanche. Et cela passe par des trophées, la raison de vivre de ce club…