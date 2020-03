EXCLU - Florian Maurice à Rennes, ça se précise

L'actuel responsable de la cellule de recrutement de l'OL est en discussions très avancées avec Rennes. Il viendrait accompagné de Jérôme Bonnissel.

Le devrait bientôt étoffer son nouvel organigramme. Alors que le Président Nicolas Holveck a érigé au rang de priorité absolue la gestion de la crise liée au Covid-19 dès sa nomination la semaine passée, il serait maintenant prêt à acter l'arrivée d'un directeur technique ou sportif.

Après avoir étudié plusieurs profils, l'ancien Monégasque avait souhaité mettre de côté ce recrutement pour se concentrer sur sa première mission d'ordre économique et sanitaire. Mais il semble que les choses soient sur le point d'évoluer dans le sens d'un renfort imminent.

Rennes confiant

En concertation avec l'entraîneur Julien Stéphan, le choix n°1 du Stade Rennais s'est porté depuis plusieurs semaines sur Florian Maurice pour occuper ce poste stratégique.

Très attaché à l'OL, l'actuel responsable de la cellule de recrutement des Gones semblait difficile à convaincre au préalable. Joint par Goal le 5 mars, il avait même démenti un départ de pour Rennes. Et pourtant, selon nos informations, c'est bien lui qui tiendrait la corde aujourd'hui.

Du côté de Rennes, troisième de , on se montre de plus en plus confiant concernant l'arrivée de Florian Maurice. Et même si une piste interne a été évoquée ces derniers jours, il se murmure que sa signature à distance interviendrait prochainement et qu'il ne viendrait pas seul.

Jérôme Bonnissel, son bras droit depuis septembre 2018 au sein de la cellule de recrutement de l'OL, serait également pressenti en Bretagne. Un double renfort de poids qui, s'il se confirme, permettrait à Nicolas Holveck de compléter la ligne dirigeante.

Toujours d'après les informations de Goal, il est prévu que Jérémie Colson, le scouting director et analyste vidéo sur lequel s'appuyait Olivier Létang, garde une place dans l'équipe des recruteurs du Stade Rennais.