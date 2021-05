Aubameyang raconte sa bataille contre le paludisme

Pierre-Emerick Aubameyang a parlé de sa bataille contre le paludisme, admettant que la maladie l'avait lvraiment amoché.

Le capitaine d'Arsenal a été diagnostiqué malade peu de temps après son retour en Angleterre le mois dernier à la suite d'un passage avec le Gabon lors de la trêve internationale.

Aubameyang a joué lors de matchs contre Liverpool et le Slavia Prague avant que son état ne devienne si mauvais qu’il a appelé le médecin du club d’Arsenal et lui a dit qu’il devait aller à l’hôpital.

S'exprimant avant le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa d'Arsenal contre Villarreal jeudi soir, Aubameyang a décrit les événements qui ont conduit à son diagnostic. «Je me sentais un peu déprimé», a-t-il dit. «Je pensais que c'était le voyage. Comme vous le savez, aller au Gabon n'est pas si proche d'ici. Je me sentais un peu fatigué, surtout contre Liverpool, mais je pensais que c'était juste à cause du voyage."

«Je ne sais pas quel était le pourcentage de ma forme à ce moment-là. Mais carrément, oui, je me sentais un peu fatigué. Que s'est-il passé ensuite? Après avoir été remplacé tardivement lors du match nul 1-1 à domicile contre le Slavia Prague le mois dernier, la santé d’Aubameyang a commencé à se détériorer.

«Je me sentais très, très mal», a-t-il dit. «Ce fut le pire moment de maladie de ma vie parce que c'était vraiment difficile. J'ai eu trois jours d'affilée, de la fièvre, toute la journée et toute la nuit, sans arrêt. Même le paracétamol et tout le reste n'avaient aucun effet là-dessus."

«Après cela, j'ai parlé au médecin et j'ai dit que je devais aller à l'hôpital parce que j'avais voyagé en Afrique alors peut-être que c'était quelque chose comme le paludisme."

«Je suis resté trois jours à l'hôpital et je pense avoir perdu quatre kilos. C'était un très mauvais moment et je pense que ma famille avait un peu peur de me voir comme ça."

«Après cela, j'ai eu de bons traitements et le personnel s'est très bien débrouillé et les médecins aussi à l'hôpital. «J'ai de la chance que nous l'ayons pris à la fin au bon moment car parfois avec le paludisme, si vous ne le traitez pas rapidement, vous pouvez avoir de gros problèmes.» Et comment se sent Aubameyang maintenant ? Le capitaine d'Arsenal a commencé son premier match depuis son retour de sa maladie dimanche et a marqué lors de la victoire 2-0 contre Newcastle.

On s'attend à ce qu'il recommence contre Villarreal jeudi et bien qu'il admette que physiquement il pourrait ne pas être de retour à son meilleur niveau, il est toujours prêt à avoir un impact. «Dans mon esprit, je me sens à plus de 100%», a-t-il déclaré. «Mais physiquement, peut-être que je ne suis pas à 100%. J'espère que mon corps répondra bien. Mais je suis définitivement prêt. Dans mon esprit, je suis prêt. "