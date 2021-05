Attendu au Barça, Xavi pourrait continuer à Al Sadd

Xavi signera un contrat de deux ans, le menant au 30 juin 2023, mais avec une `"clause Barça", qui le laissera libre de partir à tout moment.

Xavi Hernández et son équipe d'entraîneurs signeront une prolongation de contrat qui les maintiendra à Al Sadd jusqu'au 30 juin 2023.

Le contrat a déjà été rédigé et attend juste d'être signé - on s'attend à ce que cela se produise dans les prochains jours. Le contrat liera Xavi au club qatari pour les deux prochaines saisons, mais inclura une "clause Barça"' qui le libérerait automatiquement du poste, sans frais, si Barcelone lui offre la possibilité de revenir, d'après le journal sportif espagnol AS.

Xavi et Al Sadd négocient un nouvel accord depuis un certain temps, mais c'est l'entraîneur qui a demandé du temps pour réfléchir.

Au départ, Xavi n'était prêt à signer qu'une prolongation d'un an, mais cela ne cadrait pas avec les plans du club - étant donné que le Qatar accueillera la Coupe du monde en 2022, les dirigeants locaux veulent avoir Xavi comme ambassadeur du football qatari.

L'équipe d'entraîneurs de Xavi restera également pendant deux ans, mais ils n'auront pas de clause de libération dans leurs nouveaux contrats.

Al Sadd considère Xavi comme la personne idéale pour diriger l'équipe au cours des deux prochaines années. À sa deuxième saison à la tête du club, l'entraîneur espagnol a guidé son équipe vers plusieurs trophées, y compris la QSL, que son équipe a remportée avec quatre matchs restant à jouer, restant invaincue pendant toute la compétition.

Ils n'ont pas eu autant de succès en Ligue des champions asiatique, éliminés à la différence de buts après une rencontre avec l'équipe saoudienne Al Nassr lors du dernier match de groupe.

Le Al Sadd de Xavi est désormais attendu en demi-finale de la Coupe Emir du Qatar contre Al Arabi le 9 mai. S'ils gagnent, ce sera leur quatrième finale de la saison (ils ont remporté les trois précédentes). Le retour proposé de Xavi à Barcelone devra donc attendre pour le moment. Son retour a été mentionné par tous les candidats pendant la campagne électorale - en particulier par Víctor Font et Joan Laporta.