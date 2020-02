Atletico, Simeone : "Du pessimisme face à Liverpool ? Je suis optimiste et je rêve"

L'entraîneur des Colchoneros respecte les Reds mais rêve de l'exploit. Il a annoncé le retour de Diego Costa.

C'est une mission très difficile voir quasiment impossible qui s'offre à l'Atletico Madrid. Les Colchoneros, qui vivent la saison la plus compliquée de l'ère Simeone, doivent faire tomber , invaincu en et au sommet de son art depuis l'arrivée de Jürgen Klopp. En conférence de presse, Diego Simeone a encensé son futur adversaire, Liverpool, qui a su gravir les échelons au fur et à mesure au fil des années.

"Nous sommes face à une équipe magnifique, vraiment bien entraînée par un coach différent et qui a différentes alternatives dans son équipe. Il peut jouer la contre-attaque, il peut jouer le jeu de possession, ils sont très forts dans les airs et cette équipe joue ensemble depuis quatre ans maintenant. Liverpool s'est amélioré même après le départ de Coutinho. Il pourrait sembler que l'équipe se brisait, mais au contraire, l'équipe est devenue encore plus forte. Cela en dit long sur les footballeurs qui sont toujours à Liverpool", a admis l'Argentin.

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a admis qu'il avait des similarités avec son homologue de Liverpool, Jürgen Klopp : "Est-ce qu'on est les mêmes avec Klopp ? Il y a des nuances. Bien sûr, l'intensité demandée est la même. Je me souviens du de Klopp, c'est une équipe similaire à cet égard. De ce point de vue de la compétitivité et de l'intensité, nous pouvons nous ressembler".

Plus d'équipes

"C'est du 50-50"

L'article continue ci-dessous

"Ces équipes montrent nos caractéristiques en tant qu'entraîneurs, mais les footballeurs ont fait jouer les équipes d'une manière différente bien sûr. Nous avons toujours parlé de grandes équipes au fil du temps et je ne doute pas que Liverpool va entrer dans l'histoire comme une grande équipe parce que c'est différent des équipes que nous avons admirées dans le passé. Cette équipe est beaucoup plus intense, plus adaptable et cela me fait l'admirer en tant que rival", a ajouté l'Argentin.

Diego Simeone ne part pas battu face à Liverpool : "Je sais que le stade va exploser demain. Nous allons jouer contre des fans dynamiques à Liverpool, mais j'ai vraiment confiance en mes fans et mes joueurs. C’est un match en deux manches et je n’ai aucun doute sur l'égalité des chances sur les deux manches, c’est du 50-50 pour les deux équipes. Je ne vois aucun pessimisme de la part de mes joueurs, je vois ce que j'aime le plus: l'optimisme et le rêve."

Enfin, Diego Simeone a confirmé le retour de Diego Costa face à Liverpool alors que l'Atletico Madrid est privé de plusieurs joueurs offensifs dont Joao Félix pour cette rencontre : "Il s'améliore. Il monte en puissance, nous en avons parlé, il s'entraîne avec beaucoup d'enthousiasme, il fait partie des 19 joueurs qui sont dans le groupe et il a l'opportunité de jouer demain".