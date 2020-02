Atletico Madrid, João Félix raconte sa rencontre avec Cristiano Ronaldo

L'attaquant de l'Atletico Madrid a évoqué le choc contre Liverpool, sa rencontre avec son idole et son choix de rejoindre les Colchoneros.

Blessé et forfait pour affronter , João Félix connaît une première saison délicate avec l'Atletico Madrid. Mais avant de rejoindre les Colchoneros, l'attaquant portugais a connu une folle ascension en un peu plus de six mois lui ayant permis de devenir l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football. Dans un entretien accordé à l'UEFA, João Félix est revenu sur la première rencontre avec son idole et compatriote, Cristiano Ronaldo, qu'il côtoie désormais en sélection nationale.

"J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo ! J'ai tellement l'habitude de la voir à la télé, je ne l'avais jamais vu en vrai, je l'avais déjà vu jouer mais jamais d'aussi près... C'était bizarre. J'avais l'impression qu'il faisait trois mètres de haut. J'ai eu du mal à m'y faire ! Cette semaine fut vraiment très étrange, j'imagine pour lui aussi. J'étais très heureux de l'avoir rencontré et de faire partie de l'équipe nationale", a indiqué l'attaquant de l'Atletico Madrid.

João Félix a justifié sa signature à l'Atletico Madrid l'été dernier : "Oui, tout le monde parlait de moi, et c'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. Mais c'est une bonne chose, cela prouve que je fais bien les choses, que mon travail acharné est payant. Je ne pensais pas que cela arriverait aussi tôt dans ma carrière. De nombreux grands attaquants sont passés par ce club, et j'apprends énormément aux côtés de Diego Simeone. Il me fait aussi travailler sur l'aspect défensif de mon jeu, j'ai dû évoluer de ce côté-là".

Plus d'équipes

"Ce sera dur contre Liverpool"

L'article continue ci-dessous

L'international portugais est revenu sur ses années au sein du club de et a délivré ses meilleurs souvenirs sur la scène européenne : "Au centre de formation, ils font tout pour nous permettre de devenir le meilleur joueur possible. On quitte la maison familiale, mais on finit vite par se sentir chez nous là-bas. Il y a vraiment une super ambiance, tout le monde s'y sent bien. Le staff est incroyable, et les infrastructures sont au top".

"Je pense le triplé face à Francfort en UEFA Europa League la saison dernière, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. C'était mon premier, et je devenais ce soir-là le plus jeune joueur à en inscrire un. Je ne sais pas si ce record est toujours d'actualité, mais ce n'est pas grave ! Jouer la finale de avec Benfica était aussi quelque chose de spécial. À l'époque, c'était comme disputer finale de Champions League pour nous. On a battu le Real en demies, c'est un super souvenir", a conclu João Félix.

Forfait pour affronter Liverpool en C1, le Portugais a tout de même donné son point de vue sur la double confrontation entre l'Atletico Madrid et Liverpool : "On s'attend à un match très difficile. C'est peut-être la meilleure équipe sur laquelle nous pouvions tomber. Ils sont en très grande forme, et remettent leur titre en jeu. Ça va être très dur, tous les matches de Champions League le sont, mais celui-ci le sera sûrement un peu plus...".