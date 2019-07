Atlético : que risque Antoine Griezmann, absent pour la reprise ?

Le champion du monde ne s'est pas présenté pour la reprise de l'entraînement, ce dimanche. Quelles sanctions risque-t-il ?

Comme attendu, Antoine Griezmann a décidé de ne pas se présenter au stade Cerro del Espino pour la reprise de l'entraînement de l'Atlético de Madrid. Agacé par la démarche de ses dirigeants, le Français, officiellement sous contrat jusqu'en 2022, s'expose à des sanctions.

¡Ponemos rumbo a Los Ángeles de San Rafael!

¡Comenzamos una nueva etapa de la pretemporada con mucha energía! #AúpaAtleti pic.twitter.com/XVZN6ISKp0 — Atlético de Madrid (@Atleti) 7 de julio de 2019

Les crispations entre l'Atlético et le champion du monde se sont accentuées après la conférence de presse du président du Barça Josep Maria Bartomeu, vendredi, lorsque ce dernier a publiquement reconnu pour la première fois un intérêt pour le joueur. Or, la clause de départ du Français, qui était de 200 millions d'euros, est passée à 120 millions depuis le 1er juillet. Si Bartomeu a donc joué sa partition, ce petit manège a entraîné de vives tensions dans les rangs de l'Atlético, qui a publié un communiqué véhément pour dénoncer les méthodes du club catalan. Dans ce communiqué, le club appelle son joueur à se rendre à l'entraînement pour la reprise, mais Antoine Griezmann a réfuté par l'intermédiaire de son avocat.

Que risque-t-il vraiment ?

Désormais, la question est de savoir ce qui va arriver à Griezmann. Une procédure disciplinaire devrait être ouverte à son encontre. Le natif de Mâcon risque une sanction financière, comme indiqué dans le réglement du régime disciplinaire existant dans l'accord entre La et l'AFE, le syndicat majoritaire des footballeurs. Griezmann pourrait écoper d'une sanction "sérieuse", puisque c'est ce que le règlement décrit concernant "l'absence de présence au travail, sans justification, ni correspondance". Si cette absence s'étend au-delà de mardi, elle sera considérée comme une "faute très grave".

De plus, le club de l'Atlético de Madrid, qui continue de verser le salaire du joueur, pourrait considérer être victime de dommages de la part du Français, ce qui pourrait l'inciter à suspendre son salaire. L'Equipe indique que la situation est très claire dans l'esprit du joueur : il ne se considère plus comme un joueur de l'Atlético. La situation a atteint un point de non retour.



Précisons enfin que selon le Règlement général du régime disciplinaire, il est important de distinguer les fautes "graves" des fautes "très graves". Dans le premier cas, Antoine Griezmann risque une suspension de travail et de salaire s'étendant de deux à dix jours. Dans le second, en cas d'absences répétées sur la durée, il risquerait les mêmes sanctions, mais applicables sur une durée de onze à trente jours.