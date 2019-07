Mercato - Barça : Bartomeu confirme pour Griezmann, l'Atletico lui répond

En conférence de presse, le président du FC Barcelone a confirmé des négociations en cours avec l’Atletico Madrid pour Antoine Griezmann.

Cette fois, c’est la bonne ? Après avoir longtemps entretenu le suspense l’été dernier, Antoine Griezmann annonçait finalement son intention de rester à l’Atletico Madrid, alors que le était prêt à l’accueillir. Une "décision" qui avait eu le don d’énerver les supporters madrilènes et barcelonais. Mais la saison suivante a rimé avec déception pour le Tricolore, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Cristiano Ronaldo et la .

Quand les directeurs généraux se rencontrent…

En , Griezmann n’a pas non plus réussi à faire douter le club qu’il aurait pu rejoindre quelques mois plus tôt. Une saison presque manquée, au final, laquelle l’a poussé à se remettre en question sur son avenir à court terme. Et malgré la prolongation de son contrat et l’énorme augmentation salariale obtenue par la même occasion, le champion du monde a finalement décidé de s’en aller, comme il l’a annoncé au terme de l’exercice tout juste écoulé.

Direction Barcelone ? Il s’agit d’un secret de polichinelle, le joueur s’étant même mis d’accord avec les Blaugrana dès le mois de mars, selon certaines sources. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a confirmé que les négociations avec l’Atletico étaient en cours. "Il y a eu une réunion ce jeudi entre Oscar Grau, notre directeur général, et Miguel Angel Gil Marin, son homologue madrilène", a-t-il révélé en conférence de presse.

La volte-face de Griezmann ? "Quelque chose de normal" pour Bartomeu

Pour boucler le transfert ? Non, selon Bartomeu, qui explique le Barça a seulement "manifesté son intérêt afin de savoir si un transfert était possible". Selon nos informations, les Blaugrana tentent surtout de payer la clause libératoire de Griezmann en plusieurs fois. Le 1er juillet, celle-ci passait de 200 à 120 M€, mais les Blaugrana voudraient conserver des liquidités pour enrôler Neymar, malgré un démenti du président dans l’après-midi.

L'article continue ci-dessous

Une question demeure : le Barça est-il prêt à accueillir Griezmann malgré la volte-face de l’été dernier, laquelle avait été vécue comme un véritable manque de respect par les supporters. "Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Cesc Fabregas et Thierry Henry avaient également dit non avant de venir un an plus tard. C’est quelque chose de normal dans le monde du football", a conclu Bartomeu. Histoire de préparer un peu plus le terrain au Tricolore.

La réponse de l'Atlético : "Un manque de respect" du Barça et de Griezmann

Des propos que la direction qui ont agacé la direction l'Atlético. Dans la foulée, le club madrilène n'a pas tardé à formuler sa réponse. "Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, l'Atlético de Madrid a appris que le Barça et le joueur avaient conclu un accord en mars dernier, notamment dans les jours qui ont suivi le match aller de notre match de la contre Juventus, ainsi qu'ils négociaient les termes de l'accord depuis la mi-février", a indiqué l'Atlético dans un long communiqué retraçant l'historique du dossier, avant de hausser le ton. Antoine Griezmann n'est pas épargné. "La réponse de l'Atlético a été négative, sachant que le FC Barcelone et le joueur ont manqué de respect envers notre club et tous ses fans".

"L'Atlético de Madrid souhaite exprimer sa plus forte répulsion à l'égard du comportement de l'un et de l'autre, en particulier du FC Barcelone, pour avoir incité le joueur à rompre sa relation contractuelle avec l'Atlético à un moment donné de la saison où le club jouait, non seulement un match de Ligue des champions contre la Juventus, mais aussi le titre en contre le Barça lui-même, ce qui, à notre avis, viole les périodes de négociation protégées avec les joueurs et modifie les règles fondamentales qui régissent l'intégrité de toutes les compétitions sportives, en plus d'être une énorme perte pour notre club et ses millions de fans", conclut le communiqué offensif des Colchoneros.