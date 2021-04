Atlético - Même si l'écart se réduit, Diego Simeone n'a "peur de rien"

L'entraîneur de l'Atlético sait que son équipe a de moins en moins le droit à l'erreur, mais reste confiant et déterminé dans ce sprint final.

Confortablement positionné en tête de la Liga depuis plusieurs mois, l'Atlético de Madrid peut désormais commencer à sérieusement s'inquiéter. Certes, les Colchoneros sont toujours leaders, mais leur avance ne cesse de diminuer depuis le début d'année 2021. Si bien que les hommes de Diego Simeone regardent désormais dans le rétroviseur.

Défait par le FC Séville (1-0) lors de la dernière journée, l'Atlético ne compte plus que trois points d'avance sur le Real Madrid après 29 matches joués. Surtout, le FC Barcelone à l'occasion de revenir à une seule unité ce lundi soir, en cas de succès contre Valladollid. Autant dire que la fin de saison promet d'être haletante en Espagne.

"Jusqu'ici on s'est bien battus, dernièrement plus mal que bien"

Diego Simeone, l'entraîneur du club de la capitale, ne s'attendait de toute façon pas à un autre scénario que celui-ci, lui qui répète régulièrement qu'il faudra lutter jusque dans les derniers instants. "Le Championnat espagnol est toujours dur, jusqu'au bout. Normalement, il y a deux équipes qui se battent pour le titre, et de temps en temps on a la possibilité d'y participer nous aussi. Jusqu'ici on s'est bien battus, dernièrement plus mal que bien, il faut le dire", a expliqué l'Argentin après la défaite face à Séville.

"Mais je suis sûr de ce que je veux, je sais ce que je recherche, je connais le chemin pour y parvenir, et évidemment, je n'ai peur de rien", a ensuite ajouté celui qui se fait surnommer El Cholo, avant de revenir plus en détails sur le contenu du match. "Séville a très bien commencé, avec beaucoup de circulation dans son jeu, peu de situations de but mais un contrôle absolu sur ce qu'il se passait dans le match", a-t-il analysé, reconnaissant que ses choix initiaux n'étaient pas les meilleurs.

"Après, quand un entraîneur décide de faire un changement à la 30e minute, pour moi, c'est qu'il s'est trompé dans la manière de répondre à ce qu'il cherchait. En deuxième période, on a été plus nous-mêmes, on a eu des occasions de but, mais on n'a pas eu le tranchant que nécessite ce genre de matches", a enfin expliqué Diego Simeone.