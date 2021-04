PSG - Di Maria revient sur le cambriolage : "Ça va mieux"

Angel Di Maria a assuré que lui et sa famille "allaient mieux", trois semaines après avoir été victimes d'un cambriolage en plein match.

Le 14 mars dernier, le PSG s'inclinait au Parc des Princes devant Nantes (1-2). Une soirée marquée par le cambriolage dont ont été victimes Angel Di Maria et sa famille, l'Argentin quittant la pelouse prématurément.

Trois semaines après cette triste soirée, celui qui avait déjà été victime d'un home-jacking lorsqu'il évoluait à Manchester United, a évoqué le ressenti de sa famille. "Ça va mieux", a-t-il assuré dans une interview à Bein Sports.

"Ma femme était encore un peu mal durant quelques jours. Mais c’est normal, c’est la deuxième fois. Ce n’est pas facile. Mais comme je l’ai déjà dit, je suis heureux ici. Le plus important, c’est que ma famille se sente bien."

Et pour ce qui est de se sentir bien, Fideo affirme adorer la ville de Paris, où il évolue depuis près de six ans désormais. "J’aime tout à Paris. La ville est incroyable. Là où tu regardes, c’est beau. J’ai senti quelque chose quand je suis arrivé, dans la manière dont les gens m’ont accueilli", détaille-t-il.

"Avec ma femme, on prend le maté au pied de la Tour Eiffel, tranquille. J’ai fait venir ma famille, ils peuvent aussi en profiter. C’est pour ça aussi que j’ai décidé de prolonger. L'un des mes rêves est de gagner la Ligue des champions avec Paris."

"Avoir Messi comme coéquipier, ce serait magnifique"

Parmi les autres sujets abordés, Di Maria a également été interrogé sur le joueur qui l'avait le plus impressionné au cours de sa carrière. "Leo, c’est Leo. Il fait des choses extraordinaires, on voit que c’est naturel", lance-t-il sans hésitation.

"C’est impossible de choisir quelqu’un d’autre. De toute ma carrière, de tout ce que j’ai vu, je crois que Leo vient d’une autre planète. (...) L’avoir comme coéquipier, ce serait magnifique. Mais c’est un joueur de Barcelone, il a un contrat. Après, on verra. Je parle beaucoup avec lui et je lui dis toujours que l’important, c’est son bonheur et celui de sa famille."

Enfin, le "spaghetti" s'est exprimé sur la nécessité de prendre du muscle dans le football actuel, lui qui laisse plutôt parler son talent balle au pied (gauche). "Ici en France, tu peux te faire exploser au duel", rigole-t-il.

"Ça, je l’ai beaucoup vu en Angleterre. Là-bas, il y avait des jours de la semaine où j’étais seul dans le vestiaire et je me disais: ‘Ils sont où tous?’ Et en allant à la salle, je les voyais soulever des poids. Mais moi je n’aime pas ça.

"Je vois que beaucoup pensaient à faire plus de musculation pour avoir plus de force, mais quand je vois Neymar ou Messi, la force est dans les jambes, dans la tête."