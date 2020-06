Atlético Madrid - Saul Niguez révèle son nouveau club !

Comme on pouvait le pressentir, le message posté en fin de semaine par le milieu de terrain de l'Atlético Madrid n'était pas lié à un transfert.

Depuis ce week-end, les spéculations vont bon train concernant l'avenir de Saul Niguez. La faute à un message posté par le joueur lui-même sur les réseaux sociaux, qui disait : "Nouveau club : je l'annoncerai dans trois jours."

Il n'en fallait pas moins pour affoler les tabloïds, qui se sont empressés de relayer l'intérêt de , notamment. On a aussi pu lire que , , le ou encore le souhaiteraient s'attacher les services du milieu de terrain espagnol, sous contrat avec l' jusqu'en 2026, et dont la clause libératoire est fixée à 150 millions d'euros !

Mais cette annonce, qui a fait l'effet d'une bombe, n'avait rien à avoir avec un éventuel transfert. Ce mercredi, le joueur de l'Atleti a simplement révélé la création de son "nouveau club", une équipe de jeunes dans sa région natale d'Alicante.

La structure du projet Costa City, parrainé par Nike, accueillera des équipes composées de garçons et de filles âgés de 4 à 18 ans. Saul déclare : "Nous développons ce projet passionnant et magnifique depuis plusieurs années et je suis très heureux de pouvoir le présenter et le rendre officiel aujourd'hui."

En revanche, il faudra donc attendre pour le voir porter d'autres couleurs que celles de l'Atlético Madrid qui se prépare actuellement à reprendre le championnat. Les Colchoneros démarreront par un déplacement sur le terrain de l'Athletic Bilbao le dimanche 14 juin.