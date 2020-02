Joao Felix ratera le choc contre Liverpool

L'Atlético Madrid devra faire sans sa star portugaise, à l'occasion du duel contre Liverpool en 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Joao Felix ne sera pas inclus dans l'équipe de l'Atletico Madrid pour affronter en après avoir manqué l'entraînement lundi.

Felix a subi une blessure musculaire lors du match nul 0-0 de l'Atletico à domicile contre Leganes le 26 janvier, ce qui lui a fait manquer les trois derniers matches de son club. La jeune star portugaise n'était pas disponible lorsque l'équipe de Diego Simeone a perdu 1-0 à l'extérieur contre le et quand elle a battu Grenade par le même score sept jours plus tard. Il a également été exclu du match nul 2-2 de l'Atletico contre Valence à Mestalla vendredi, mais était en passe de reprendre l'entraînement avant la reprise de la des Ligue des champions cette semaine contre Liverpool.

Goal a appris que Felix est sur le point de se remettre complètement d'une blessure, mais il a été touché par une pharyngo-amygdalite et c'est pourquoi il ne sera pas de la partie face aux Reds. Felix avait, pour rappel, rallié Madrid suite à un transfert 126 millions d'euros en provenance à l'été 2019, devenant la signature la plus chère de l'histoire du club. Le joueur de 20 ans a fait un bon démarrage en et a remporté le prix Golden Boy tant convoité en novembre, mais il a depuis peiné pour en raison de soucis physiques.

Hector Herrera manquera aussi ce choc face aux champions d'Europe en titre à cause d'une maladie. Kieran Trippier est le seul autre absent notable de l'Atletico. L'Anglais poursuit sa rééducation après une opération à l'aine.