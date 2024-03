Atlético Madrid - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Atlético Madrid affronte le Barça dimanche pour le compte de la 29e journée de Liga. Les dernières infos ici.

Après une semaine mouvementée en Ligue des Champions, les clubs espagnols reprennent du service en championnat ce weekend. La Liga aborde notamment sa 29e journée et approche petitement vers la fin de l’exercice 2023-2024. Le gros choc de cet épisode de la saison oppose dimanche l’Atlético Madrid au FC Barcelone. Presqu’au coude-à-coude sur la scène domestique, les Colchoneros et les Blaugranas jouent en partie leur saison sur ce match.

L'Atlético et le Barça veulent finir la semaine en beauté

L’Atlético Madrid est passé par toutes les émotions mercredi en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Menés 2-0 au score cumulé, les Colchoneros ont rattrapé leur retard pour s’imposer plus tard aux tirs au but. Un retard qu’ils devront essayer de réduire également face au Barça en Liga. Le club madrilène (4e, 55pts) a notamment 6 points de moins que son homologue catalan. Cependant, les hommes de Diego Simeone alternent depuis peu le bon et le moins bon en Liga, n’ayant remporté deux de leurs cinq derniers matchs en championnat (1 nul, 2 défaites). Une dynamique que l’Atlético Madrid compte toutefois changer contre Barcelone dimanche.

A l’opposé, le Barça va mieux depuis quelques journées. Le club blaugrana a également décroché son billet pour les quarts de finale de la C1 mardi en s’imposant (3-1) contre Naples après un nul à l’aller (1-1). En outre, les hommes de Xavi Hernandez n’ont perdu aucune de leurs cinq dernières rencontres en Liga (3 victoires, 2 nuls). Des résultats qui ont surtout permis au Barça (3e, 61pts) de se rapprocher de la deuxième place occupée par Gérone (62 pts). L’enjeu pour le FC Barcelone est donc de battre l’Atlético Madrid, prendre la place de dauphin avec l’espoir de rattraper le Real Madrid (1er, 69pts).

Horaire et lieu de match

Atlético Madrid – Barça

29e journée de Liga

Lieu : Civitas Metropolitano

A 21h française

Les compos probables du match Atlético Madrid - Barça

Atlético Madrid : Oblak - Savic, Witsel, Hermoso - Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino - Morata, Griezmann

Barça : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Cubarsi , Cancelo - Gündogan, Christensen, Fermin - Raphinha, Lewandowski, Yamal

Sur quelle chaîne suivre le match Atlético Madrid - Barça ?

La rencontre entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone sera à suivre ce dimanche 17 mars 2024 à partir de 21h sur BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.