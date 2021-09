Atlético Madrid : Antoine Griezmann en a gros sur le coeur

Dans le dur depuis son retour à l’Atlético Madrid, Griezmann s’est montré décisif contre le Milan AC et espère enfin être lancé.

A Paris, tout le monde attendait que Lionel Messi ne fasse plus choux blanc et trouve enfin le chemin des filets. A Madrid, c’est un autre ex-Barcelonais qui focalise l’attention depuis son retour à l’Atlético. Il s’agit bien évidemment d’Antoine Griezmann.

En échec du côté du FC Barcelone ces deux dernières années, l’attaquant français a profité de la situation économique du club catalan et des dernières minutes du mercato estival pour faire ses valises et revenir dans le club qui lui a fait franchir un cap sur la scène mondial. Griezmann et l’Atlético Madrid de nouveau réunis, l’attente était forcément là surtout après le départ controversé il y a vingt-quatre mois.

Malheureusement, ce deuxième séjour madrilène ne se passe pas comme Griezmann l’espérait sûrement. Depuis son retour, le champion du monde 2018 ne s’est pas montré décisif et donnait l’impression de ne pas arriver à se fondre dans le nouveau collectif de Diego Simeone. L’entraîneur lui-même avouait qu’il faudra du temps à son attaquant pour trouver ses repères dans une équipe qui avait changé depuis son départ.

L'article continue ci-dessous

"J'avais envie de revenir, avec l'entraîneur (Diego Simeone, ndlr), les joueurs, les supporters, énumère-t-il. C'est parfait pour moi, je ne peux que m'améliorer et travailler pour essayer d'arriver à mon meilleur niveau. Notre objectif, ce sont les huitièmes, essayer de passer. On sait qu'on a un groupe difficile et que chaque match sera une finale, donc à nous de bien faire."

Comme lors de la première journée de Ligue des Champions, Antoine Griezmann était remplaçant au coup d’envoi du match contre le Milan AC. San Siro, théâtre de l’une de ses plus grandes désillusions lors de la finale 2016 et son penalty raté contre le Real Madrid. Mais, mardi soir, le Mâconnais a conjuré le sort et s’est enfin montré décisif avec un but égalisateur de toute beauté, à cinq minutes de la fin. De quoi lancer sa nouvelle aventure.

"Ça fait du bien, a-t-il reconnu au micro de Canal+. Je sais que je dois travailler encore plus, c'est vrai que mon début de saison n'est pas très bon, je dois m'adapter à un style de jeu, après un transfert comme ça à la dernière minute. Il faut tout digérer, travailler, avoir de la confiance en soi. C'est ce que j'essaie de faire et je suis heureux sur le terrain et en dehors, et ça va rouler!"