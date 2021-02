Atlético - Diego Simeone refuse les comparaisons avec 2014

Alors que son Atlético de Madrid fait la course en tête en Liga, l'entraîneur estime qu'il est encore trop tôt pour se mettre à rêver du titre.

Leader de la Liga avec 50 points au compteur, soit sept de plus que le Real Madrid et le FC Barcelone (qui comptent deux matches de plus), l'Atlético a l'occasion d'accroître son avance à dix points ce lundi soir, avec la réception du Celta Vigo, une équipe largement à la portée des Madrilènes, classée à une modeste 11ème place.



OM-PSG (0-2) : Mbappé, la montée en puissance se confirme

Solides et appliqués depuis le début de cet exercice 2020-21, les Colchoneros n'ont perdu qu'à une reprise cette saison en Liga, et peuvent légitimement espérer lutter pour le titre en fin de saison. Meilleure défense du championnat avec dix buts encaissés, l'Atlético a certes des arguments, mais doit éviter l'excès de confiance.

"Nous ne pouvons pas nous comparer à 2014"

C'est en tout cas le discours de Diego Simeone, entraîneur du club, lequel refuse les comparaisons avec la saison 2013-2014, année du titre pour le club. "Nous ne pouvons pas nous comparer à 2014 pour le moment. Les comparaisons peuvent se faire à la fin de la saison", a d'abord confié l'Argentin, lucide, en conférence de presse.



"En ce moment, nous venons de terminer la première partie de la saison, et le Championnat est très long. Il est très dur, très difficile, très complexe. Et ce n'est pas utile de chercher des comparaisons, il ne faut jamais en faire", a ensuite ajouté Diego Simeone, pas du genre à autoriser le moindre relachement.

Une chose est sûre, en profitant du déclin du FC Barcelone et de l'inconstance du Real Madrid, l'Atlético de Madrid a une belle carte à jouer cette saison en Liga. En Ligue des Champions, le club de la capitale espagnole sera opposé aux Blues de Chelsea, le 23 février prochain, lors de son huitième de finale aller.