OM-PSG (0-2) : Mbappé, la montée en puissance se confirme

Auteur de son 16e but de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a confirmé son retour en forme ce dimanche à Marseille (0-2).

Aurait-on enfin retrouvé le vrai Kylian Mbappé ? Critiqué de toute part en début d’année après plusieurs sorties décevantes, le meilleur buteur de Ligue 1 (16 buts) est très clairement en train de revenir au meilleur de sa forme. Dangereux sur chacune de ses prises de balle ce dimanche à Marseille (0-2), il a été le principal danger du PSG signant l’ouverture du score sur un service dans la profondeur d’Angel Di Maria fini du gauche après une course supersonique qui a laissé Hiroki Sakai la tête dans le gazon (0-1, 9e).

Repositionné sur l’aile gauche pendant plus d’une heure en l’absence de Neymar, préservé au coup d’envoi, Kylian Mbappé est apparu libéré dans un rôle lui permettant de faire parler sa vitesse en partant de plus loin. Il n’a pas ménagé ses efforts pour bouger les lignes et trouver l’espace. Plusieurs fois, on a pu le voir se saisir du ballon en bord de touche avant de pousser sur ses jambes pour déposer son vis-à-vis.

Plus que positif à 9 jours de Barcelone

C’est simple, dimanche soir, il a réalisé tout ce qu’on le sait capable de faire avec une grande réussite dans une mission qui n’était pas forcément la sienne ces derniers matches puisque Mauricio Pochettino l’avait fait enchaîner dans une attaque à deux aux côtés de Mauro Icardi. Mais l’incertitude Neymar a obligé l’Argentin à revoir ses plans en faisant glisser Mbappé sur le côté, avec Marco Verratti en n°10. Un choix payant qui n’a pas du tout déstabilisé le natif de Bondy. Bien au contraire.

Moins en vue lors de son passage en pointe pour la dernière demi-heure, Mbappé n’en est pas moins resté actif. Il a continué à courir entre les deux centraux (Alvaro, Caleta Car) sans avoir de réelles situations chaudes à exploiter devant le but de Steve Mandanda. Quoi qu’il en soit, l’escouade parisienne peut se réjouir de compter à nouveau sur un Mbappé performant.

L’attaquant reste sur quatre buts lors de ses quatre derniers matches. Une série plus que positive pour Paris alors que se profile le grand rendez-vous à Barcelone le 16 février prochain. Un match durant lequel le PSG aura bien besoin de son numéro 7 au top de sa forme, d’autant qu’il pourrait déjà être privé d’un atout offensif de taille avec Di Maria, sorti sur blessure ce dimanche.

Benjamin Quarez, au Stade Orange Vélodrome