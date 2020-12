Atlético de Madrid – Une attaque Diego Costa-Luis Suarez ? « Ils peuvent jouer ensemble » déclare Diego Simeone

Depuis le début de la saison, Diego Costa et Luis Suarez n'ont joué qu'une seule fois ensemble !

Demain, l'Atlético de Madrid, leader de la , effectue un déplacement périlleux sur le terrain de la , qui occupe la troisième place au classement.

« Ils peuvent jouer ensemble »

Avant ce choc comptant pour la quinzième journée du championnat, Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, a été interrogé en conférence de presse sur le potentiel offensif de son équipe. Va-t-il aligner un duo Diego Costa-Luis Saurez en attaque ? « Je ne vois pas encore Diego Costa dans le onze de départ. Mais il peut entrer et terminer le match associé à Luis Suárez. Le match contre le est une référence sur ce sujet. C'est dommage mais Diego s'est ensuite blessé. Lorsqu'ils sont tous les deux en forme, ce sont deux attaquants très dangereux. Ils peuvent jouer ensemble. Nous devons être patients. De mon côté, j'essaie de tirer le meilleur de chacun de mes joueurs : Costa, Lemar, Saúl, Koke, Herrera, Kondogbia... Le plus important, c'est de les faire jouer sur le terrain quand ils sont à leur meilleur niveau et de les voir comme nous les voyons chaque jour à l'entraînement. »

Depuis le début de la saison, les deux joueurs n'ont en effet été associés qu'une seule fois : c'était le 17 octobre, face au Celta Vigo. A la clé, une victoire 2-0 et un but pour Suarez.

Si ce duo prometteur ne compte qu'un seul match à son actif, c'est d'abord à cause de l'arrivée tardive de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen a signé le 25 septembre à l'Atlético de Madrid en provenance du FC Barcelone, après un transfert avorté à la Juventus.

Un duo aligné une seule fois

Dans un premier temps, Diego Simeone s'est contenté de les faire jouer l'un après l'autre. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le 27 septembre, contre Grenade, l'Uruguayen avait remplacé l'international espagnol. Face à , trois jours plus tard, puis face à , le 3 octobre, c'est Diego Costa qui entrait en jeu à la place de Suarez.



Après leur première association à Vigo, Diego Costa s'est malheureusement blessé à la cuisse gauche manquant les matches contre le Betis, Osasuna et Cadix.

Il avait rejoué contre le Barça mais cette fois, c'est Luis Suarez qui était forfait en raison du coronavirus… Diego Costa a ensuite souffert d'une phlébite, loupant une nouvelle fois plusieurs rencontres (contre Valence, Valladolid et le ).

Une saine concurrence

Diego Costa est finalement revenu à la compétition samedi, face à Elche (victoire 3-1), mais il n'a fait que croiser, encore une fois, Luis Suarez. L'Espagnol est entré en jeu au moment où l'Uruguayen, auteur d'un doublé sortait. Diego Costa en a tout de même profité pour retrouver le chemin des filets, sur penalty, pour son plus grand bonheur : « Je suis très heureux de pouvoir jouer à nouveau. Jouer, m'entraîner... j'ai enchaîné les coups durs mais je me relève toujours. Ça n'a pas été facile, mais j'ai suffisamment de force pour me battre. Je suis très content pour mon but. »

Diego Costa a également déclaré que la concurrence avec Luis Suarez était une bonne chose pour le club (alors qu'ils sont amenés à jouer ensemble plutôt qu'à se remplacer) : « Je reviens, et c'est Suarez qui met un doublé (rires). On est en concurrence, mais c'est de la concurrence saine, respectueuse. Si on veut réussir quelque chose de grand, on doit faire comme l'année où on avait gagné la , en 2014, qu'il y ait des remplacements mais que l'envie soit la même. On a tout ce qu'il nous faut pour lutter parmi les grands. »