Positif au Covid-19, Luis Suarez ne jouera pas contre le Barça

Samedi prochain, l’ défiait le Barça dans le championnat espagnol. Une rencontre à laquelle Luis Suarez se faisait une joie de participer, mais l’attaquant uruguayen n’en aura pas l’occasion. Il vient d’être testé positif au coronavirus.

C’est la fédération uruguayenne qui a communiqué la mauvaise nouvelle ce lundi soir. El Pistolero ratera aussi la réception du , mercredi en éliminatoires du Mondial.

L’absence de Suarez est un coup dur pour les Matelassiers, vu qu’il affichait un excellent rendement depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Il a inscrit 5 buts en 6 parties avec la bande Simeone.

Pour rappel, Suarez a quitté le Barça l’été dernier après une aventure de six ans. L’Uruguayen ne souhaitait pas changer d’air, mais il a été jugé indésirable par la direction et le staff technique.

