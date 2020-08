Atalanta-PSG, Gian Piero Gasperini : "On se prépare en pensant que Mbappé sera sur le terrain"

L'entraîneur de l'Atalanta Bergame ne souhaite pas exclure l'idée que Kylian Mbappé démarre mercredi. Il prépare son équipe dans cet esprit.

L'entraîneur de l' Bergame Gian Piero Gasperini a livré ses ambitions ce mardi en conférence de presse, à la veille d'affronter le PSG en quart de finale de la , mercredi soir (21 heures) à l'Estadio da Luz (Lisbonne).

Interrogé sur l'éventuelle absence de Kylian Mbappé, incertain avant la rencontre, le coach italien a déclaré vouloir se préparer dans l'idée qu'il pourrait tenir sa place. "Mbappé est un joueur extraordinaire, capable de changer l'équilibre d'un match. On se prépare en pensant qu'il sera sur le terrain. On verra demain", a assuré Gasperini.

"On peut réduire l'efficacité de Neymar"

Ce dernier a également donné son plan pour contrer Neymar : "Il est l'un des joueurs les plus forts au monde. C'est un problème pour toutes les équipes qui affrontent Neymar, mais je pense que le meilleur moyen de défendre sur lui est de bien jouer et de faire en sorte que lui aussi ait à défendre. On essaiera de le faire avec notre organisation. On a rencontré énormément de grands joueurs. Il en fait partie, mais je pense qu'avec l'attention de tous on peut réduire son efficacité."

Plus d'équipes

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.