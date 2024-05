Atalanta Bergame - Bayer Leverkusen : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen s’affrontent, mercredi, en finale de la Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Après plusieurs mois de compétitions, les rideaux vont tomber sur la Ligue Europa de cette saison 2023-2024. Ce mercredi 22 mai, les Italiens de l’Atalanta Bergame seront aux prises avec les invincibles allemands du Bayer Leverkusen pour le compte de la finale de ladite compétition. L’Aviva Stadium de Dublin, en Irlande, servira de cadre à ce choc.

Le Bayer Leverkusen vise le doublé avant le possible triplé

Auteur d’un parcours reluisant en Ligue Europa, l’Atalanta Bergame veut accomplir sa mission en allant chercher sa première couronne en la matière. La Dea qui a surpris Liverpool en quart de finale, a réussi à faire nul (1-1) avec l’Olympique de Marseille au Stade Orange Vélodrome au match aller des demi-finales avant de clouer le bec aux Phocéens lors de la manche retour en s’imposant largement sur le score de 3-0 à domicile. Même s’ils ont perdu la finale de la Coupe d’Italie contre la Juventus Turin (0-1) la semaine dernière, les hommes de Gian Piero Gasperini envisagent de mettre fin à l’invincibilité du Bayer Leverkusen, ce mercredi en finale de la Ligue Europa.

De l’autre côté, le Bayer Leverkusen veut finir la saison sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. Après une victoire (0-2) en Italie contre l’AS Roma lors de la demi-finale aller, les champions d’Allemagne ont réussi l’exploit au match retour en arrachant le nul (2-2) dans les derniers instants alors qu’ils étaient menés (2-0) depuis la 66e minute sur leurs propres installations. Déjà vainqueur de la Bundesliga, le Werkself veut gagner la Ligue Europa avant d’aller défier le FC Kaiserslauten en finale de la Coupe d’Allemagne, samedi prochain (le 25 mai). Invaincus depuis le début de la saison, les hommes encadrés par Xabi Alonso visent leur deuxième de l’histoire en Ligue Europa. Leur premier sacre remonte à 1988 quand la compétition s’appelait encore Coupe UEFA.

Horaire et lieu de match

Atalanta – Leverkusen

Finale Ligue Europa

Lieu : Aviva Stadium

A 21 heures française

Les compos probables du match Atalanta – Leverkusen

Atalanta : Musso - Toloi, Hien, Djimsiti - Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca

Leverkusen : Kovar - Stanisic, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo - Wirtz, Adli, Boniface

Sur quelle chaîne suivre le match Atalanta – Leverkusen

La rencontre entre l’Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen sera à suivre ce mercredi 22 mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.