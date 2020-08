ASSE - Wahbi Khazri vers Trabzonspor ?

N'entrant pas dans les plans de Claude Puel chez les Verts, l'attaquant de 29 ans est dans le viseur de Trabzonspor, où il pourrait s'engager cet été.

Arrivé à l'AS Saint-Etienne durant l'été 2018, Wahbi Khazri a alterné entre le chaud et le froid dans le Forez. D'abord impressionnant sous les ordres de Jean-Louis Gasset, l'ancien du et des Girondins de a été beaucoup moins à son aise la saison dernière, inscrivant seulement cinq buts.

Direction la pour Khazri ?

Âgé de 29 ans, l'attaquant n'entre plus forcément dans les plans de Claude Puel, qui souhaite se débarrasser des gros salaires de son effectif. Ainsi, un départ du Tunisien se profile cet été. Justement, Wahbi Khazri serait dans le viseur de Trabzonspor, club jouant les premiers rôles en Turquie. L'intérêt du club turc pour le numéro 10 des Verts a été confirmé ce lundi matin par RMC Sport, qui estime que son départ n'est plus qu'une question de jours. Seulement, Trabzonspor n'est pas au mieux financièrement, ce qui pourrait compliquer les négociations entre les deux clubs. De plus, le principal concerné n'a pas encore donné son accord pour rejoindre la Turquie, lui qui dispose d'autres propositions.

Toutefois, lundi soir, un proche du joueur s'est confié au Progrès, assurant qu'il "n’y a jamais eu de discussions" entre la récent vice-champion de Turquie, et l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. S'il devrait bien faire ses valises cet été, rien ne dit que Wahbi Khazri va prendre la direction de la Turquie. Les prochaines heures devraient être décisives pour en savoir plus sur l'ancien joueur du SC Bastia. En proie à des difficultés financières, l'ASSE ne s'opposera sûrement pas à son départ... Bien au contraire.