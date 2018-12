ASSE, Wahbi Khazri : "Sous côté ? On ne peut pas aller à l'encontre du regard des autres"

Après avoir fait une belle saison à Rennes, Wahbi Khazri est étincelant sous le maillot des Verts depuis son arrivée l'été dernier.

Arrivé cet été à l'ASSE, Wahbi Khazri est incontestablement la meilleure recrue des Verts. L'international tunisien, déjà irrésistible avec Rennes en Ligue 1 l'an dernier, a marqué huit buts et délivré deux passes décisives en championnat avec l'ASSE. Dans un entretien accordé à France Football, Wahbi Khazri est revenu sur son bon début de saison, sa saison dernière mais surtout sur le fait qu'il a souvent été considéré comme un joueur sous côté.

"On ne peut pas aller contre le regard des autres. Sous-coté, oui, parce qu'il y a eu des moments où je faisais de bonnes choses et j'avais le sentiment de ne pas être utilisé à ma juste valeur. Je ne crois pas être un feu de paille. On me demande d'être décisif, de marquer, d'aider à marquer, je pense l'être. Je ne triche pas, je donne tout, et je pense que les gens le ressentent", a reconnu Wahbi Khazri.

Khazri remercie Lamouchi

L'article continue ci-dessous

Le meneur de jeu tunisien a rendu hommage à Jean-Louis Gasset, l'ancien adjoint de Laurent Blanc, son entraîneur à l'ASSE : "Le coach est l'élément clé de ma venue ici. C'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement très chaleureux. Je n'oublie pas que c'est lorsqu'il était au PSG avec Laurent Blanc que le club a joué selon moi son meilleur football sous l'ère qatarie".

Wahbi Khazri, utilisé parfois en numéro neuf, est content de son nouveau rôle chez les Verts : "Je crois que c'est dans ce registre-là que je suis meilleur. C'est un poste compliqué à contrôler pour l'adversaire. Ce nouveau rôle me donne la liberté de tenter beaucoup de choses, même si ça ne réussit pas toujours".

Enfin, l'ancien du Stade Rennais a rendu hommage à Sabri Lamouchi qui l'a relancé la saison dernière : "Il m'a installé au poste que j'occupe désormais, en pointe. C'est dans ce rôle que je me suis épanoui à Rennes, puis en Coupe du Monde, et maintenant à Saint-Etienne. Je crois que ça a été un déclic, et ç'a sans doute changé le regard qu'on porte sur moi".