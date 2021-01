ASSE-PSG - Un groupe de 21 joueurs marqué par les absences côté parisien

Le PSG est privé de neuf joueurs pour son déplacement dans le Forez. Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 21 joueurs, avec de jeunes éléments.

C'est l'heure de la reprise de la compétition pour le ! Et celle des grands débuts de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino , arrivé en début d'année 2021 pour succéder à Thomas Tuchel, remercié par ses dirigeants lors des fêtes de Noël. Ce mercredi, le Champion de affronte l'ASSE (21h00).Sur la pelouse des Stéphanois, le PSG devra toutefois composer avec de nombreuses absences. En effet, Mauricio Pochettino sera privé de neuf joueurs dont Neymar, qui n'est pas encore remis à 100% de sa blessure à la cheville. Outre le Brésilien, Kurzawa (ischios), Kimpembe (ischios), Icardi (adducteurs), Danilo Pereira (ischios), Paredes (hanche), Florenzi (cheville), Rafinha (COVID) et Bernat (genou) manqueront également à l'appel pour défier l'équipe entraînée par Claude Puel.

Si les absents sont nombreux, c'est avec un groupe de 21 joueurs marqué par les présences de plusieurs jeunes que Paris va débuter sa nouvelle année. En plus de Timothée Pembele, Bandiougou Fadiga ou encore Kays Ruiz-Atil, habitués à être convoqués, Edouard Michut et Xaxi Simons ont ainsi fait le déplacement.



Pour cette première rencontre sous la houlette de Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de , Paris devrait évoluer en 4-3-3. Principale nouveauté attendue, la présence de Marco Verratti au poste de milieu offensif, lui qui est habituellement plus reculé sur le terrain depuis son arrivée en provenance de Pescara.

Le groupe du PSG et la compo probable