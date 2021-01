Saint-Etienne-PSG : Pochettino, un style à imposer

Désireux de "gagner avec style", le nouveau coach du PSG n'a eu que trois séances pour préparer sa première sortie ce mercredi (21 h) à Saint-Etienne.

Il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. Trois jours seulement après avoir dirigé son premier entraînement, Mauricio Pochettino va vivre sa grande première sur le banc du PSG ce mercredi (21 h) à Saint-Etienne, dans le cadre de la 18e journée de . Ce sera le début d'une nouvelle ère pour le club parisien qui avait quitté 2020 à la troisième place du championnat. Une position inhabituelle pour le triple champion de en titre.

Le successeur de Thomas Tuchel est apparu enthousiaste à l'approche de ce premier rendez-vous. "Nous sommes heureux de retrouver la compétition avec ce déplacement à Saint-Etienne , a-t-il expliqué mardi lors d'un point presse, aux côtés de son adjoint Miguel D'Agostino. On va affronter un entraîneur (Claude Puel) que l'on connaît bien et qu'on admire puisqu'on l'a rencontré plusieurs fois en . Il a des principes de jeu très clairs. Ce sera un match compliqué."

Des séances intenses et une patte déjà présente

Pour préparer cette rencontre, le laps de temps a été court, mais cela n'a pas empêché Pochettino et son staff de poser leur patte sur les premières séances. Mardi encore, le coach argentin, en anglais, a régulièrement demandé à ses hommes de mettre la même intensité qu'en match. Il s'est surtout concentré sur les onze joueurs qui devraient débuter dans le Forez, les prenant à part en fin de séance pour les faire travailler sur des circuits offensifs. Lors de cet exercice, un passage quasi systématique par le milieu et sa plaque tournante, Marco Verratti, était imposé. L'Italien pourrait jouer un cran plus haut mercredi soir.

En privé, les observateurs du Camp des Loges insistent sur le fait que Mauricio Pochettino a déjà donné un certain style aux séances parisiennes. Et même s'il est encore trop tôt pour tirer de réelles conclusions, le rythme des premiers entraînements dénote avec celui entraperçu sur la fin de l'ère Tuchel.

La patte "Potchet " ne sera pas posée en quelques jours pour autant. Le retour de Neymar, qui n'a pas encore repris les séances collectives, devrait changer pas mal de choses. Mais on pourrait quand même avoir des indicateurs pour la suite dès mercredi au Stade Geoffroy-Guichard. Ce sera le premier jet d'un PSG version brouillon en quelque sorte. Avec une défense à quatre, dans un 4-3-3. Ce qui marque un changement radical, déjà, par rapport au système à cinq défenseurs utilisé avant la trêve. Pochettino a prévenu : "Il ne faut pas seulement gagner, il faut le faire avec style". Le discours est séduisant. Place aux actes maintenant.

La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Kehrer, Marquinhos (c), Bakker - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé