ASSE - Ghislain Printant : "Retrouver une équipe conquérante et enrayer cette spirale"

Présent face aux médias à la veille du déplacement à Angers, l'entraîneur des Verts avait conscience du niveau insuffisant de son équipe, ce samedi.

L'automne n'est pas encore arrivé, que l'AS Saint-Etienne de Ghislain Printant est déjà en danger. De nouveau battus en jeudi soir face aux Belges de La Gantoise (3-2), les Verts ne se sont imposés qu'à une reprise cette saison en , lors de la 1ère journée, face à (1-2). Un bilan forcément insuffisant pour un club qui entendait confirmer son statut européen, pouvant s'appuyer sur un groupe expérimenté, à l'image de l'arrivée de l'ancien international français Yohan Cabaye.

De ce fait, c'est une AS Saint-Etienne déjà dos au mur qui s'apprête à défier le SCO d'Angers, dimanche, pour le compte de la 6ème journée. Une situation qui ne fait pas les affaires de l'entraîneur Ghislain Printant, présent en conférence de presse ce samedi, dont la position semble déjà plus que fragilisée...

"J'ai effectivement prévu de m'adresser au groupe avant de partir à Angers"

"Ce qui est le plus important, à l'heure actuelle, c'est de trouver les réponses à nos maux. C'est ma responsabilité et j'y mets toute mon énergie. Il faut que l'on corrige nos erreurs pour être performants et renouer rapidement avec le succès. (...) Les erreurs individuelles font malheureusement partie du jeu. C'est difficile de les contrôler, même quand on a pris le temps de mettre en garde les garçons. Hélas, dès que vous courez après le score, tout devient difficile. Notre projet de jeu est de récupérer les ballons haut sur le terrain, ce que nous faisons, mais nous n’avons pas encore trouvé le bon équilibre et la bonne assise défensive", a analysé l'ancien adjoint de Jean-Louis Gasset. ​

@GPrintant (en conf' de presse avant #SCOASSE): "Je dois apporter des réponses aux problèmes qui nous sont posés. C'est ma responsabilité ! Nous travaillons avec mon staff et mes joueurs pour corriger nos erreurs et retrouver un équilibre." pic.twitter.com/KzrgvH45Xg — (@ASSEofficiel) September 21, 2019

"Mon souci est de rendre l’ASSE plus performante et ce n’est pas qu’une question de dispositif. Il faut connaître la fraîcheur des joueurs. En ce moment, le secteur défensif est limité par certains forfaits ou par rapport à l’état de fraîcheur des uns et des autres. Il est évident que je vais adapter mon système en apportant quelques changements dès ce week-end car le plus important est ce match qui nous attend à Angers", a ensuite ajouté l'ancien technicien du SC Bastia, qui entend motiver ses joueurs en vue d'un match déjà capital face aux hommes de Stéphane Moulin.

"J'ai effectivement prévu de m'adresser au groupe avant de partir à Angers. Nous ne pouvons pas être pas satisfaits de ce que nous avons montré jusqu'à présent. Il faut mettre beaucoup plus d'ingrédients pour retrouver une équipe conquérante et enrayer cette spirale. C'est mon objectif". Son message sera-t'il entendu par les partenaires de Loïc Perrin ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, en cas de défaite en terre angevine, les murs pourraient trembler à l'Etrat.