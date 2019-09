La Gantoise-Saint-Etienne 3-2, l'ASSE s'incline pour sa première

Pour son entrée en lice en Europa League, l'ASSE était opposée à La Gantoise et les Verts ont chuté (3-2).

Les Stéphanois ont concédé l'ouverture du score dès la 2e minute quand Yaremchuk s'infiltre sur le flanc gauche, dépasse Perrin et centre devant le but pour Depoitre. Ruffier intervient, mais David a bien suivi et marque du crâne.

Sonnés, les Foréziens réagiront cependant peu après la demi-heure de jeu sur une action initiée par Perrin, qui lance Hamouma lequel peut remiser pour Wahbi Khazri qui égalise. Mais La Gantoise reprendra l'avantage avant le repos. Depoitre sert David d'une talonnade astucieuse dans la surface et ce dernier s'offre un doublé pour doucher les velléités stéphanoises.

En seconde période, les visiteurs tenteront de sonner la révolte avec un joli coup franc de Wahbi Khazri que Kaminski détourne en corner, mais ce sont bien les locaux qui enfonceront le clou à la 64e minute avec un CSC de Perrin dont ce n'était pas la soirée.

L'ASSE aura eu de longues plages de domination, mais Khazri et Hamouma étaient trop esseulés devant, même si l'ASSE parviendra à réduire le score sur une erreur des locaux avec une passe en retrait de Plastun, sur laquelle Kaminski se troue complètement à un quart d'heure de la fin.

Les Verts insistent, mais dans une fin de match indécise, ils ne parviennent pas à trouver la faille et s'inclinent donc pour leur première sortie dans la compétition.