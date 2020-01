ASSE - Claude Puel : "Marqués par nos deux défaites contre Paris"

Pointant du doigt les manquements de son équipe, défaite face au FC Nantes ce dimanche, Claude Puel l'estime aussi marquée par ses récents revers...

Qu'il semble loin, l'effet Claude Puel. Après des débuts réussis sur le banc de l'AS Saint-Etienne, l'ancien technicien de l'OL et de l'OGC Nice notamment, vit des heures compliquées dans le Forez. Ce dimanche, son équipe, encore privée d'éléments majeurs et même de ses supporters pour l'occasion, s'est inclinée à domicile face au FC Nantes (0-2). Un revers mérité, le quatrième de rang pour les Verts en championnat. Inquiétant.

"On est sûrement ressortis marqués par nos deux défaites contre Paris"

"Notre performance a été insuffisante face à une équipe bien organisée. Avec son le positionnement de son bloc, avait un système pour nous contrer. Notre entame a été trop académique et notre jeu a manqué de verticalité. On a voulu poser le jeu mais on n’a pas mis assez de rythme et on a concédé ce but qui nous fait mal. En seconde période, on a mis plus de verticalité mais ça n’a pas suffi", a déclaré Claude Puel en conférence de presse d'après match.

"On a permis à Nantes de s’exprimer. Ça fait mal pour un premier match de l’année à domicile. Avant la trêve, on a disputé beaucoup de matches avec un effectif décimé et, petit à petit, on a perdu nos joueurs décisifs. On s’est fragilisés. On est sûrement ressortis marqués par nos deux défaites contre Paris. Ces derniers temps, on concède des buts qu’on devrait pouvoir éviter. On doit faire preuve de plus de rigueur défensive et être plus vigilants. Le championnat est très serré et il faut batailler pour retrouver de la rigueur et de la qualité", a ensuite analysé le technicien, qui devrait avoir un marge de manoeuvre limitée lors du mercato...