ASM - Loïc Badiashile n'est pas un grand fan de Leonardo Jardim

Revenu à l'AS Monaco l'été dernier à l'issue d'un prêt de six mois, le gardien aujourd'hui au Cercles Bruges, s'est confié au sujet du Portugais.

Revenu à l'AS l'été dernier à l'issue d'un prêt de six mois au , le gardien Loïc Badiashile avait été convié à se trouver une nouvelle porte de sortie par les dirigeants du club de la Principauté. De nouveau prêté du côté du Cercle Bruges, celui qui est toujours sous contrat avec l'ASM s'est confié dans un entretien accordé à RMC Sport au sujet de sa relation avec l'entraîneur Leonardo Jardim, non sans une certaine amertume.

"Je pense que ce sera compliqué à l’avenir avec lui"

"C’est un peu bizarre avec lui. En soit, on (les jeunes) n’a pas de problème avec le coach, on n’est pas énervé, on ne s’est jamais manqué de respect. Mais comme ça peut arriver avec certains coachs, ça ne passe pas. Peut-être qu’il n’aime pas mon profil... Je pense que ce sera compliqué à l’avenir avec lui, mais je suis à Bruges pour faire changer ça. On a discuté avant que je signe et il pensait que c’était la meilleure chose pour moi" , a en effet confié le portier.

S'il a ajouté être prêt à tout donner pour le club du Rocher à son retour, force est de constater que les propos de Loïc Badiashile, frère de Benoît Badiashile, rappellent ceux prononcés par un certain Andrea Raggi, ancien cadre de l'équipe, qui avait lui aussi dénoncer certaines méthodes de Leonardo Jardim.

"Quand Leonardo Jardim est arrivé en janvier, je n'ai plus joué, même pas 10 secondes. C'était ma dernière année de contrat, je le savais. On avait discuté toute l'année, ils m'avaient promis, promis et encore promis (...) Jardim m'a menti" , avait pour sa part déclaré l'Italien, remonté.