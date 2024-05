AS Saint-Etienne - Metz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’AS Saint-Etienne et le FC Metz s’affrontent, ce jeudi, en match aller des barrages de Ligue 1/2. Toutes les dernières infos ici.

Ce jeudi, l’on aura une idée sur la dernière équipe qui sera en Ligue 1 pour le compte de la saison sportive 2024-2024. En effet, l’AS Saint-Etienne sera aux prises avec le FC Metz à l’occasion de la manche aller des barrages d’accession et/ou de maintien en Ligue 1. Les Verts et les Grenats auront leur mot à dire au stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE proche d’un retour en Ligue 1

Alors que le match aller a lieu sur le terrain de l’équipe évoluant en Ligue 2 et le retour sur le terrain de celle évoluant dans l’élite, l’AS Saint-Etienne accorde son hospitalité au FC Metz dans le cadre du match aller des barrages. Après la finale de Ligue 2 remportée face à Rodez, les Verts affrontent les Messins dans le seul objectif de prendre une avance pour la remontée dans l’élite. Les hommes encadrés par Olivier Dall'Oglio, relégués à l’issue de la saison 2021-2022, veulent retrouver la Ligue 1. Pour leurs cinq dernières sorties, les Stéphanois comptent deux victoires, deux matchs nuls et une défaite.

En ce qui les concerne, les Messins veulent lutter contre tout pour se maintenir en Ligue 1 afin de montrer un visage beaucoup plus convaincant la saison prochaine. Barragiste, la formation dirigée par László Bölöni a connu une saison très difficile en Ligue 1 (8 victoires, 5 nuls et 21 défaites). Les coéquipiers de Kévin N'Doram, qui ont clôturé l’année par une défaite contre le Paris Saint-Germain (0-2), veulent surprendre les Verts à domicile afin d’être beaucoup plus en confiance avant le match retour au Stade Saint-Symphorien, dimanche 2 juin. Les Grenats n’ont gagné qu’une seule rencontre au cours de leurs cinq dernières sorties contre quatre défaites.

Horaire et lieu de match

AS Saint-Etienne – Metz

Match aller Barrages Ligue 1/2

Lieu : Stade Geoffroy-Guichard

A 20h30 française

Les compos probables du match AS Saint-Etienne – Metz

Saint-Etienne : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Moueffek, Tardieu, Chambost - Cardona, Sissoko, Cafaro

Metz : Oukidja - Colin, Sané, Hérelle, Udol - Jean-Jacques, N'Doram, Camara - Van den Kerkhof, Mikautadze, Diallo

Sur quelle chaîne suivre le match AS Saint-Etienne – Metz

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le FC Metz sera à suivre ce jeudi 30 mai 2024 à partir de 20h30 respectivement sur Prime Vidéo et BeIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, Pass My Ligue 1 et BeIN Connect.