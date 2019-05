AS Rome, Ranieri s'attend à de beaux adieux pour De Rossi : "Cela doit être une fête"

L'entraîneur de l'AS Roma est prêt à vivre un match riche en émotion alors que le légendaire milieu de terrain italien fera ses adieux.

Une page de l'histoire de l' va se tourner ce dimanche. Après dix-neuf ans de bons et loyaux services avec le club de la Louve, Daniele De Rossi va disputer son dernier match sous les couleurs de son club formateur ce dimanche contre . Vice-capitaine du temps de Francesco Totti, puis promu capitaine, l'international italien n'a porté qu'un maillot durant sa carrière, celui de l'AS Roma, et va recevoir, selon toute vraisemblance, un vibrant hommage ce dimanche au Stadio Olimpico, à l'image de celui reçu par Francesco Totti lors de son dernier match.

En conférence de presse, Claudio Ranieri a appelé le public romain a rendre hommage à son capitaine : "Daniele De Rossi jouera à partir de la première minute avec son brassard. Il mérite une standing ovation de la part de l’ensemble Olimpico. Cela doit être une fête, il doit avoir un bon match. J'espère que Daniele méritera une telle atmosphère. Je veux voir le stade rempli d'amour pour Daniele De Rossi. Ce doit être une fête pour lui, pour ce qu'il a fait pour Roma et comment il l'a fait".

L'article continue ci-dessous

"Pour moi, ce qui fait la particularité de Daniele De Rossi, c’est sa capacité à transmettre la passion qu’il a pour ce maillot à travers son jeu. Je pense que partir était un éclair pour lui. Je ne sais pas s'il portera un brassard spécial, mais si c'est le cas je serai heureux de payer l'amende. Je suis heureux qu'il y ait une fête pour Daniele. Je quitterai Rome avec un coeur ouvert, dans l'espoir de toujours le voir grandir à l'avenir", a ajouté le technicien italien.

Claudio Ranieri s'est exprimé sur son avenir : "Je me sens comme un entraîneur européen, alors je vais aller partout où un projet m'intéresse. Je pense que c'est un bon groupe de joueurs, avec un bon mélange de jeunes et de vieux. Certes, nous attendions plus de certains jeunes joueurs, mais ça va. Le noyau de l'équipe est solide et en bonne santé, et tout le monde veut bien faire. Nous ne partirons pas de zéro. Nous commencerons par un déficit parce qu'avant nous étions toujours en , mais cela ne recommencera pas à zéro. Nous partirons de zéro avec un nouvel entraîneur, avec son propre jeu et ses idées".

Autant dire que le technicien italien ayant mené Leicester au titre de champion d' se porte candidat afin de rester à la tête de l'AS Roma la saison prochaine. Pour le moment, il n'y a eu aucune décision officielle prise par les dirigeants de la Louve concernant le futur de l'entraîneur italien et leur technicien pour la saison prochaine. L'heure est pour le moment uniquement à l'hommage en faveur de Daniele De Rossi.