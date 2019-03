AS Rome - Eusebio Di Francesco n'est plus l'entraîneur

L'entraîneur italien a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Rome au lendemain de l'élimination de son équipe en Ligue des champions.

L'AS Rome a annoncé avoir remercié son entraîneur, Eusebio Di Francesco ce jeudi, au lendemain de son élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre Porto (1-3, ap).

Déjà sur la scellette en raison des mauvais résultats de son équipe en championnat et notamment depuis la défaite dans le derby contre la Lazio la semaine dernière (0-3), l'Italien quitte donc le club sur cet échec. Les Romains sont actuellement 5e, hors des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

Di Francesco était en poste depuis l'été 2017, et avait notamment emmené son équipe jusqu'en demi-finale de cette même Ligue des champions la saison passée, battu par le Liverpool de Jurgen Klopp (2-5, 4-2). Un parcours qui avait vu son équipe éliminer Barcelone après un improbable renversement de situation lors du match retour au stade Olympique (1-4, 3-0).

Depuis son arrivée sur le banc, Roma a également terminé à une honorable troisième place de Série A la saison passée, derrière l'intouchable Juventus et le Naples de Maurizio Sarri. Avant cela, Di Francesco avait joué pendant quatre saison sous le maillot galliorossi, de 1997 à 2001, remportant le Scudetto lors de sa dernière saison.

L'article continue ci-dessous

"L'AS Rome annonce qu'aujourd'hui Eusebio di Francesco n'est plus l'entraîneur de l'équipe. Le club le remercie pour le travail effectué sur le banc Giallorosso et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", peut-on lire dans un tweet publié par le club. La Louve va devoir rapidement se reprendre, dès ce lundi en championnat, avec la réception d'Empoli si elle ne veut pas être distancée dans la course à la 4e place. Après 26 journées, elle compte 3 points de retard sur l'Inter Milan et 4 sur le Milan AC, respectivement 4e et 3e du classement.

Les dirigeants auraient déjà coché plusieurs noms pour remplacer Di Francesco, et leur piste favorite serait Claudio Ranieri, champion d'Angleterre avec Leicester en 2016. Les noms de Laurent Blanc - toujours libre depuis qu'il a été limogé du PSG en 2016 - et Paulo Sousa sont également cités, mais le Portugais devrait lui s'engager dans les prochains jours avec les Girondins de Bordeaux.