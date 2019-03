Bordeaux - Paulo Sousa nommé ce vendredi ?

Les Girondins de Bordeaux sont à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ de Ricardo, le 26 février dernier.

Paulo Sousa devrait bien être le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux, à en croire le quotidien L'Equipe. Le Portugais, sans club depuis son départ de Chine en octobre dernier, devrait être nommé à la tête de l'équipe ce vendredi et s'engager jusqu'en 2022. Il était notamment convoité par l'AS Rome, dont l'entraîneur actuel Eusebio Di Francesco serait sur la scellette selon plusieurs médias italiens.

Paulo Sousa était annoncé depuis plusieurs jours comme la piste préférentielle des dirigeants bordelais pour succéder au tandem Ricardo-Eric Bedouet. Le Brésilien avait en effet été limogé le 26 février dernier, en raison des mauvais résultats du club. Mardi soir aux micros de Canal+, le propriétaire de Bordeaux, Joe Da Grosa se montrait déjà optimiste sur la signature à venir de l'entraîneur portugais.

"On a effectivement noué un contact avec Paulo Sousa. Nous sommes très optimistes sur sa signature. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de rejoindre les Girondins ? Je le répète je suis très optimiste. J'ai un grand degré de confiance pour sa venue. Je l'ai rencontré personnellement ce week-end à Bordeaux. J'espère que sa venue soit officielle avant la fin de la semaine afin qu'il soit dès la semaine prochaine le nouvel entraîneur."

L'article continue ci-dessous

L'ancien joueur de la Juventus de Turin, passé notamment sur les bancs de Bâle et de la Fiorentina, aura pour mission de redonner des couleurs à une formation qui n'a remporté qu'un seul match sur les huit derniers toutes compétitions confondues.

Opposés à Montpellier en match en retard de la 27e journée de Ligue ce mardi, les Girondins se sont à nouveau inclinés (1-2), et pointent désormais à la 13e place du classement, avant de retrouver Monaco ce samedi (20h). Un match qui pourrait bien être le dernier dirigé par Eric Bedouet sur les bords de la Gironde.

"Je ne vis pas ça bien, a reconnu l'ancien préparateur physique. On ne peut pas bien le vivre quand on a des amis, des gens extraordinaires qui partent [...] C'est un grand Monsieur dans le football et la vie. Je tiens à le remercier. Ça a été difficile car il a eu peu de temps, sans pouvoir avoir des joueurs choisis par lui. J'ai eu du plaisir à le retrouver et je garderai toujours des relations avec lui", déclarait-il après l'éviction de Ricardo.