AS Roma : Limogé, José Mourinho sort du silence !

Depuis ce mardi, José Mourinho est un entraîneur sans club après son éviction par l’AS Roma. Le Portugais envoie un message.

Club de la Serie A italienne, l’AS Roma a officiellement décidé, mardi, de mettre fin au règne de José Mourinho à la tête de la barre technique du club romain. Au lendemain de son limogeage, le technicien envoie un message clair à son désormais ex-club.

Mourinho limogé, De Rossi installé

Ancien entraîneur de Manchester United, José Mourinho a été nommé coach de l’AS Roma en mai 2021. Près de trois ans après sa nomination, le technicien portugais a été remercié par la formation italienne. Un limogeage qui intervient deux jours après la raclée face à l’AC Milan (3-1) en championnat.

« L'AS Roma annonce que José Mourinho et ses collaborateurs techniques quitteront le Club avec effet immédiat », avait écrit le club italien sur son site internet, mardi, annonçant la fin de mission de l’ancien coach du Real Madrid.

Instagram

« Nous remercions José au nom de nous tous à l'AS Roma pour la passion et l'engagement dont il a fait preuve depuis son arrivée chez les Giallorossi. Nous garderons toujours de bons souvenirs de sa direction, mais nous pensons que, dans le meilleur intérêt du Club, un changement immédiat est nécessaire. Nous souhaitons à José et à ses collaborateurs le meilleur pour l’avenir », ont déclaré Dan et Ryan Friedkin.

Mais l’AS Roma avait déjà tout planifié avant de se séparer du Portugais cité récemment proche de la sélection brésilienne. Car dans les heures à suivre, l’actuel 9e de la Serie A n’a pas tardé à annoncer l’officialisation d’un nouveau coach.

« L'AS Roma a le plaisir d'annoncer que Daniele De Rossi a été nommé nouveau directeur technique de l'équipe première jusqu'au 30 juin 2024 », avait indiqué le club sur son site.

Le message d’adieu de José Mourinho

Limogé dans la matinée du mardi 16 janvier 2024, José Mourinho est sorti de son mutisme dans la soirée. A travers son compte officiel Instagram, le Special One a envoyé un message émouvant à son club avec lequel il avait remporté la Conference League à Tirana le 25 mai 2022.

« Sueur, sang, larmes, joie, tristesse, amour, frères, histoire, cœur, éternité », a simplement écrit le technicien portugais en légende d’une vidéo sur le morceau d’Andrea Bocelli, "Nelle tue mani" figurant dans le film Gladiator.