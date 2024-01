Mourinho, c'est fini

José Mourinho a été licencié par l'AS Rome après la défaite 3-1 contre l'AC Milan

L'ancien entraîneur du Real Madrid José Mourinho a été licencié par l'AS Rome après la défaite 3-1 contre l'AC Milan, ce qui porte à trois le nombre de victoires en neuf matches pour les Giallorossi.

Pour sa première saison dans la capitale italienne, le manager portugais a remporté la Conference League contre le Feyenoord, gagnant ainsi le soutien des supporters. Mais après deux sixièmes places, et alors que la Roma est actuellement 9e de Serie A, l'AS Roma a décidé de mettre fin à son contrat à six mois de son terme.

Mourinho a été fortement lié à une sortie l'été dernier, et malgré le fait que la Roma lui ait apporté Paulo Dybala et Romelu Lukaku, il n'a pas été en mesure d'inspirer la Roma à la constance en Serie A, bien que son bilan en coupe soit resté celui d'un manager de haut niveau, atteignant la finale de l'Europa League la saison dernière. Lorsque Carlo Ancelotti a été associé à un départ au printemps dernier, le nom de Mourinho a commencé à revenir dans les conversations en Espagne, mais avec le renouvellement du contrat de Carlo Ancelotti et les difficultés de Mourinho, son second mandat à Santiago Bernabeu semble de nouveau lointain.