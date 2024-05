AS Roma - Juventus : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’AS Roma accueille la Juventus à l’occasion de la 35e journée de Serie A, ce dimanche. Toutes les dernières infos ici.

La Serie A italienne tire vers sa fin. Le championnat a abordé sa 35e journée ce weekend. En effet, l’AS Roma accorde son hospitalité à la Juventus Turin au Stadio Olimpico, ce dimanche. Un duel entre deux cadors du championnat.

La Roma en quête de confiance avant Leverkusen

Actuelle 5e de la Serie A italienne avec 59 points au compteur, l’AS Roma reçoit la Vieille Dame au stade Olympique de Rome pour le compte de la 35e journée du championnat national. Les hommes de Daniele De Rossi veulent se relancer après le match nul de la récente journée contre Naples (2-2). Mais les Giallorossi n’ont pas trop convaincu à travers leurs récentes sorties. Battu à domicile par le Bayer Leverkusen (0-2) en demi-finale aller de Ligue Europa, Roma est sur une série de deux victoires, deux nuls et un match nul au cours de ses cinq dernières sorties (TCC).

De l’autre côté, la Juventus (3e, 65 points), envisage de s’imposer afin de consolider sa troisième place et s’éloigner un peu plus de Bologne (4e, 64 points). Mais les hommes de Massimiliano Allegri n’ont pas trop rassuré au cours de leurs dernières sorties toutes compétitions confondues. La Vieille Dame n’a remporté qu’une victoire sur ses cinq derniers matchs, faisant trois matchs nuls et concédant une défaite.

Horaire et lieu de match

AS Roma – Juventus

35e journée/Serie A

Lieu : Stadio Olimpico

A 20h45 française

Les compos probables du match AS Roma - Juventus

AS Roma : Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy

Juventus : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, McKennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

Sur quelle chaîne suivre le match AS Roma - Juventus

La rencontre entre l’AS Roma et la Juventus Turin sera à suivre ce dimanche 5 mai 2024 à partir de 20h45 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée au groupe, BeIN Connect.