AS Roma, Eusebio Di Francesco : "J'espère que Cristiano Ronaldo ne va pas jouer"

L'entraîneur de l'AS Roma n'a pas caché son souhait de voir l'international portugais être préservé contre son équipe ce samedi soir.

Moins étincelant la semaine dernière avec la Juventus en Serie A, Cristiano Ronaldo va être mis au repos au moins une fois lors des trois derniers matches de championnat italien de l'année 2018. Massimiliano Allegri l'a annoncé en conférence de presse la semaine dernière, mais le technicien italien a été malin en préservant le suspens et en ne donnant aucune indication sur la rencontre en question.

Ce samedi soir, la Juventus affronte l'AS Roma dans un des chocs de la saison en Serie A. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur du championnat, devrait être de la partie. A priori, ce ne sera pas le match durant lequel il sera préservé. Néanmoins, en conférence de presse, Eusebio Di Francesco, entraîneur de l'AS Roma, n'a pas caché son souhait de le voir remplaçant.

"Être actif au mercato ? C'est inévitable"

"Cristiano Ronaldo est le danger numéro un. Il a les compétences d'un joueur qui ne fait pas partie de la ligue. Peut-être qu’il n’a rien fait en 35 minutes et qu’il réalise alors une action phénoménale sortie tout droit de son chapeau. C'est un joueur que les entraîneurs ont du mal à remplacer car il peut décider du match quand il le souhaite. Pour cette raison, j'aimerais qu'il ne puisse pas jouer, bien sûr", a reconnu l'entraîneur de l'AS Roma.

Septième de Serie A avec vingt-deux points, l'AS Roma aura fort à faire pour faire tomber le leader invaincu, la Juventus. Mais les hommes d'Eusebio Di Francesco doivent montrer de belles choses car ils connaissent une passe assez compliquée. D'ailleurs, l'entraîneur italien a ouvert la porte à une ou des arrivées lors du mercato hivernal afin de relancer la machine romaine.

"Il est inévitable que nous devions faire quelque chose sur le marché, mais sincèrement, je n'ai pas posé de questions à Monchi au sujet du marché et il ne m'a rien dit. Nous avons discuté de ce que nous devons faire maintenant pour obtenir le plus de points possible le 29. Nous évaluerons ensuite. Mais nous devrons faire quelque chose sur le marché pour toutes ces blessures. C'est inévitable", a conclu Eusebio Di Francesco.