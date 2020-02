AS Monaco, Petrov soutient Robert Moreno

Le vice-président de Monaco a défendu son nouvel entraîneur et a donné son opinion sur les recrues hivernales du club.

L'AS s'est encore montré très actif cet hiver. Les Monégasques ont enregistré les arrivées de trois recrues lors des derniers jours du mercato hivernal, à savoir Youssouf Fofana, Harisson Marcelin et Aurélien Tchouaméni. Mais le club de la Principauté a aussi changé d'entraîneur durant la trêve avec l'arrivée de Robert Moreno en lieu et place de Leonardo Jardim. Présent lors de la présentation des recrues, Oleg Petrov a apporté son soutien à l'Espagnol qui connaît des débuts mitigés.

"Je n’ai pas ce sentiment. C’est vrai que c’est un risque que j’ai considéré. Après mon rendez-vous avec Robert, mon feeling était bon. Je le vois aux entraînements, avec le staff, la communication avec les joueurs est bonne. Robert a eu des débuts difficiles. Mais je suis sûr de mon choix. Il faut lui laisser le temps pour s’installer, réussir. Ça aurait pu être différent. Nous avons eu des matches difficiles comme celui contre Nîmes. Mais je crois que la spirale va s’inverser", a indiqué le vice-président de l'AS Monaco.

"Tchouameni est plus offensif que Bakayoko"

Oleg Petrov a donné son avis sur les recrues de l'ASM, à commencer par le milieu de : "Fofana, c’est un jeune milieu talentueux qui a déjà une expérience significative à Strasbourg, y compris des matches européens. On suit son évolution depuis plusieurs saisons, on souhaitait déjà l’enrôler au mercato d’été. On doit penser au futur du club, c’est donc un ajout important pour les saisons qui viennent mais aussi pour la saison actuelle puisqu’il est déjà opérationnel".

"Marcelin, c’est lui aussi un très jeune talent. Il va venir renforcer notre défense centrale, un sujet récurrent depuis plusieurs saisons. Harisson a la qualité physique mais aussi technique malgré son jeune âge. On le suit depuis très longtemps, il y avait beaucoup de concurrence sur le dossier. Oui, nous avons beaucoup de défenseurs centraux mais on prendra des décisions cet été car il peut sécuriser notre défense pour de nombreuses saisons. C’est vrai que nous avons de nombreux jeunes défenseurs centraux : Badiashile, Marcelin, Panzo et Pavlovic qui nous rejoindront cet été, on fera alors un point car nous avons aussi Glik, Maripan et Jemerson", a ajouté le Russe.

Enfin, il a eu un mot pour l'ancien milieu des Girondins de : "Tchouameni est un jeune milieu capable d’attaquer, un numéro 8 offensif, c’est un réel apport pour l’équipe. Il a déjà une belle expérience à Bordeaux notamment en Coupe d’Europe. Il fait déjà partie des 10 jeunes joueurs avec le plus d’expérience en première division. Aurélien a un profil similaire à celui de Tiemoué Bakayoko, nous avions besoin de concurrence à ce poste pour le futur mais aussi dans l’immédiat car « Baka » est prêté par . Aurélien est plus offensif que Tiemoué mais il a une grande faculté d’adaptation et nous avons confiance en ses qualités".